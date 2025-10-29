Juventus și-a găsit antrenor! Fostul selecționer al Italiei preia "Bătrâna Doamnă" - Antena Sport

Închide meniul
Juventus și-a găsit antrenor! Fostul selecționer al Italiei preia “Bătrâna Doamnă”

29 octombrie 2025, 13:09

Juventus și-a găsit antrenor! Fostul selecționer al Italiei preia Bătrâna Doamnă

Luciano Spalletti, la un antrenament al Italiei / Profimedia

Fostul selecţioner italian, Luciano Spalletti, a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor, anunţă Gazzetta dello Sport.

Spalletti va semna un acord valabil până la finalul acestui sezon, care s-ar putea prelungi automat pentru alte două sezoane, în cazul calificării în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, conform publicaţiei sportive din peninsulă.

Spalletti, de la Napoli la Juventus

Contractul urmează să fie oficializat în cursul zilei de miercuri “sau cel târziu mâine (joi)”, adaugă Gazzetta. Luciano Spalletti (66 ani) a fost campion al Italiei cu Napoli în sezonul 2022-2023, înainte de a prelua conducerea selecţionatei Italiei, după demisia neaşteptată a lui Roberto Mancini.

El a fost demis însă de Federaţia Italiană de Fotbal după înfrângerea categorică suferită în faţa Norvegiei, în primul meci al “Squadrei Azzurra” din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Juventus, ocupanta locului 8 în Serie A, l-a demis lui pe antrenorul croat Igor Tudor, la o zi după eşecul suferit în partida cu Lazio Roma (0-1) din campionatul Italiei.

Sursa: Agerpres

