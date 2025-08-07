Sepsi poate pierde meciul din prima etapă la "masa verde"! Reacţia lui Ovidiu Burcă: "Este clar o greşeală undeva" - Antena Sport

Închide meniul
Sepsi poate pierde meciul din prima etapă la “masa verde”! Reacţia lui Ovidiu Burcă: “Este clar o greşeală undeva”

Publicat: 7 august 2025, 16:29

Ovidiu Burcă, în timpul meciului Chindia Târgovişte - Sepsi Sf. Gheorghe / Sport Pictures

Sepsi. Sf. Gheorghe, formaţie care a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului trecut, a debutat în noul sezon al eşalonului secund pe terenul celor de la Chindia Târgovişte. Partida din prima etapă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Covăsnenii, antrenaţi de Ovidiu Burcă, speră să revină în prima ligă. Debutul în noul sezon nu este însă deloc liniştit, deoarece Sepsi riscă să piardă meciul cu Chindia Târgovişte la “masa verde”.

Ovidiu Burcă, după ce s-a scris că Sepsi poate pierde la “masa verde” meciul cu Chindia: “Arbitrul a fost informat”

La pauza meciului, atunci când Chindia se afla în avantaj, la Sepsi a intrat Giovani Ghimfuş, jucător care i-a luat locul în teren lui Robert Silaghi. Gazdele susţin însă, potrivit digisport.ro, că Ghimfuş se afla doar pe lista adiţională, nu şi pe foaia de joc, la rezerve, motiv pentru care susţin că Sepsi ar trebui să piardă meciul la “masa verde”.

Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Sepsi, este însă de părere că cei de la Comisia de Disciplină vor lămuri totul şi că s-a discutat cu arbitrul înainte ca Ghimfuş să intre pe teren:

“Da, am văzut că s-a scris că am fi în culpă, dar nici pe departe nu este așa. Noi am procedat exact așa cum cere regulamentul. Adică arbitrul a fost informat de accidentarea unui jucător de-al nostru, Vereguț, care a făcut o entorsă la încălzire, înainte de meci.

S-a discutat cu arbitrul, chiar i s-a înmânat și o hârtie din partea doctorului, l-am luat pe Ghimfuș din tribună și l-am trecut pe bancă.

Este clar o greșeală undeva și sunt sigur că la comisie se va lămuri totul.

Mă gândesc că nici Chindia nu vrea să câștige puncte altfel decât pe teren”, a declarat Ovidiu Burcă, potrivit digisport.ro.

Laszlo Dioszegi a dezvăluit că Sepsi e afectată de retrogradarea în Liga a 2-a

Laszlo Dioszegi a transmis faptul că nu se așteaptă la un sezon ușor în Liga a 2-a, având în vedere numărul mare de echipe care și-au propus să promoveze în prima ligă.

“Eu las în seama antrenorului să spună de cine are nevoie. În momentul de față, lotul este complet, cu excepția unui atacant. Ne trebuie un concurent pentru Marius Coman. Nu ne ascundem că vrem să revenim în prima ligă de la anul. Jucătorii știu că noi oferim ceea ce promitem.

Este mai greu să convigem jucătorii să vină în Liga 2, mult mai greu. Sunt mulți fotbaliști pe care ni i-am dorit, dar nu vor să vină în eșalonul secund. Acesta este adevărul.

Sunt 10 echipe care și-au anunțat dorința de a promova. Nu o să fie un campionat deloc ușor. Suntem conștienți că o să fie o luptă aprigă în Liga 2″, a spus Laszlo Dioszegi, citat de digisport.ro.

