Sepsi poate pierde meciul din prima etapă la "masa verde"! Reacţia lui Ovidiu Burcă: "Este clar o greşeală undeva" - Antena Sport

Sepsi. Sf. Gheorghe, formaţie care a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului trecut, a debutat în noul sezon al eşalonului secund pe terenul celor de la Chindia Târgovişte. Partida din prima etapă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Covăsnenii, antrenaţi de Ovidiu Burcă, speră să revină în prima ligă. Debutul în noul sezon nu este însă deloc liniştit, deoarece Sepsi riscă să piardă meciul cu Chindia Târgovişte la “masa verde”.

Ovidiu Burcă, după ce s-a scris că Sepsi poate pierde la “masa verde” meciul cu Chindia: “Arbitrul a fost informat”

La pauza meciului, atunci când Chindia se afla în avantaj, la Sepsi a intrat Giovani Ghimfuş, jucător care i-a luat locul în teren lui Robert Silaghi. Gazdele susţin însă, potrivit digisport.ro, că Ghimfuş se afla doar pe lista adiţională, nu şi pe foaia de joc, la rezerve, motiv pentru care susţin că Sepsi ar trebui să piardă meciul la “masa verde”.

Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Sepsi, este însă de părere că cei de la Comisia de Disciplină vor lămuri totul şi că s-a discutat cu arbitrul înainte ca Ghimfuş să intre pe teren:

“Da, am văzut că s-a scris că am fi în culpă, dar nici pe departe nu este așa. Noi am procedat exact așa cum cere regulamentul. Adică arbitrul a fost informat de accidentarea unui jucător de-al nostru, Vereguț, care a făcut o entorsă la încălzire, înainte de meci.