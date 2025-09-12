Ministrul Apărării Naționale a dezvăluit când va putea Steaua să promoveze: "Voi susține asta" - Antena Sport

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a dezvăluit într-o apariție televizată că va încerca să o ajute pe CSA Steaua să își obțină dreptul de promovare în Liga 1. “Militarii” sunt în acest moment blocați în eșalonul secund, fiind o echipă de drept public, iar încercările din Parlament de a le permite să evolueze au eșuat.

În plus, Moșteanu a menționat și cum ar trebui să fie gestionat clubul dacă va reuși să aducă un privat.

Ionuț Moșteanu: “Steaua e un brand puternic”

Steaua speră în continuare să promoveze în Liga 1, sub o formă sau alta. Acum câteva luni, proiectul de lege care le-ar fi permis roș-albaștrilor să intre în primul eșalon chiar dacă erau un club de drept public a picat, astfel că acum pot doar să se asocieze cu un privat.

Recent, Ionuț Moșteanu a vorbit despre situația roș-albaștrilor și a declarat că un eventual drept la promovare le-ar aduce o bucurie imensă suporterilor. Nu în ultimul rând, Moșteanu a răspuns întrebării care stă pe buzele fanilor roș-albaștri și a menționat că Steaua ar putea să promoveze nu în acest sezon, ci în următorul, dacă va fi transformat într-un club de drept privat.

“Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat. Steaua e un brand puternic. E al armatei pe hârtie, dar sunt români în toată țara care iubesc acest brand, care ne-a adus atât de multă bucurie și își doresc să fie în prima divizie, apoi în cupele europene și așa mai departe.