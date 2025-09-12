Ministrul Apărării Naționale a dezvăluit când va putea Steaua să promoveze: "Voi susține asta" - Antena Sport

Închide meniul
Ministrul Apărării Naționale a dezvăluit când va putea Steaua să promoveze: “Voi susține asta”

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 15:21

Ionuț Moșteanu, prezent la un eveniment / Profimedia

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a dezvăluit într-o apariție televizată că va încerca să o ajute pe CSA Steaua să își obțină dreptul de promovare în Liga 1. “Militarii” sunt în acest moment blocați în eșalonul secund, fiind o echipă de drept public, iar încercările din Parlament de a le permite să evolueze au eșuat.

În plus, Moșteanu a menționat și cum ar trebui să fie gestionat clubul dacă va reuși să aducă un privat.

Ionuț Moșteanu: “Steaua e un brand puternic”

Steaua speră în continuare să promoveze în Liga 1, sub o formă sau alta. Acum câteva luni, proiectul de lege care le-ar fi permis roș-albaștrilor să intre în primul eșalon chiar dacă erau un club de drept public a picat, astfel că acum pot doar să se asocieze cu un privat.

Recent, Ionuț Moșteanu a vorbit despre situația roș-albaștrilor și a declarat că un eventual drept la promovare le-ar aduce o bucurie imensă suporterilor. Nu în ultimul rând, Moșteanu a răspuns întrebării care stă pe buzele fanilor roș-albaștri și a menționat că Steaua ar putea să promoveze nu în acest sezon, ci în următorul, dacă va fi transformat într-un club de drept privat.

Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat. Steaua e un brand puternic. E al armatei pe hârtie, dar sunt români în toată țara care iubesc acest brand, care ne-a adus atât de multă bucurie și își doresc să fie în prima divizie, apoi în cupele europene și așa mai departe.

Eu sunt foarte capitalist de fel și evident că decizia sportivă, de management sportiv, trebuie să fie a investitorului. Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei și al statului român indiferent ce va face acel privat.

Nu o să mă implic eu direct, dar, cum spuneam, o să ajut acest proces, pentru că altfel nu se poate. Și nu poți să faci performanță în fotbal pe bani publici.

Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova. Va trebui o formă nouă de organizare, în care, cum spuneam, să poată accede în eșalonul superior, în primul eșalon“, a spus politicianul, potrivit primatv.ro.

