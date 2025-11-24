"Fotbalul poate fi ticălos". Cristi Chivu nu s-a abținut după ghinionul imens avut în Inter - AC Milan 0-1 - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit după eșecul din Derby della Madonnina despre ghinionul imens pe care l-a avut echipa sa pe Giuseppe Meazza. “Nerazzurrii” au nimerit de două ori bara și au ratat și o lovitură de la 11 metri prin Calhanoglu, iar antrenorul român nu a ezitat să spună cum fotbalul se joacă pe goluri, nu pe șanse create.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a pierdut locul de lider din Serie A, după ce a fost învinsă la limită de AC Milan în Derby della Madonnina, la capătul unei partide pe care elevii lui Cristi Chivu puteau să o întoarcă în favoarea lor în mai multe rânduri. La scorul de 0-0, în prima repriză, “nerazzurrii” au lovit bara prin Francesco Acerbi și Lautaro Martinez, iar la 1-0 pentru “diavoli”, Hakan Calhanoglu a ratat un penalty.

Cristi Chivu, tranșant după eșecul cu AC Milan: “Fotbalul e despre goluri”

Deși echipa sa a avut parte de un ghinion imens în derby-ul cu rivala din oraș, Cristi Chivu a punctat că rezultatul de pe tabelă e indicat de goluri, nu de numărul de șanse avute. Ulterior, tehnicianul din Reșița a spus că fotbalul poate să fie uneori “ticălos”, ajungând la concluzia că jucătorii săi trebuie să meargă mai departe și să învețe din greșelile făcute în meciul respectiv.

“Fotbalul e despre goluri, nu despre ocazii. Am arătat calitate și organizare, dar din păcate am făcut greșeli în fața porții. Din păcate, ăsta e fotbalul. Am rămas în joc și am crezut, dar am rătat un penalty.

Am părăsit terenul învinși, pentru că fotbalul poate fi ticălos uneori, dar trebuie să învățăm din greșelile noastre. Campionatul e o cursă lungă. Trebuie să învățăm din să gestionăm momentele de frustrare și să ne îmbunătățim abordarea pentru următoarele meciuri“, a spus antrenorul român la Inter TV, potrivit fcinternews.it.