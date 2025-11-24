"Fotbalul poate fi ticălos". Cristi Chivu nu s-a abținut după ghinionul imens avut în Inter - AC Milan 0-1 - Antena Sport

Cristi Chivu a vorbit după eșecul din Derby della Madonnina despre ghinionul imens pe care l-a avut echipa sa pe Giuseppe Meazza. “Nerazzurrii” au nimerit de două ori bara și au ratat și o lovitură de la 11 metri prin Calhanoglu, iar antrenorul român nu a ezitat să spună cum fotbalul se joacă pe goluri, nu pe șanse create.
Inter a pierdut locul de lider din Serie A, după ce a fost învinsă la limită de AC Milan în Derby della Madonnina, la capătul unei partide pe care elevii lui Cristi Chivu puteau să o întoarcă în favoarea lor în mai multe rânduri. La scorul de 0-0, în prima repriză, “nerazzurrii” au lovit bara prin Francesco Acerbi și Lautaro Martinez, iar la 1-0 pentru “diavoli”, Hakan Calhanoglu a ratat un penalty.
Cristi Chivu, tranșant după eșecul cu AC Milan: “Fotbalul e despre goluri”
Deși echipa sa a avut parte de un ghinion imens în derby-ul cu rivala din oraș, Cristi Chivu a punctat că rezultatul de pe tabelă e indicat de goluri, nu de numărul de șanse avute. Ulterior, tehnicianul din Reșița a spus că fotbalul poate să fie uneori “ticălos”, ajungând la concluzia că jucătorii săi trebuie să meargă mai departe și să învețe din greșelile făcute în meciul respectiv.
“Fotbalul e despre goluri, nu despre ocazii. Am arătat calitate și organizare, dar din păcate am făcut greșeli în fața porții. Din păcate, ăsta e fotbalul. Am rămas în joc și am crezut, dar am rătat un penalty.
Am părăsit terenul învinși, pentru că fotbalul poate fi ticălos uneori, dar trebuie să învățăm din greșelile noastre. Campionatul e o cursă lungă. Trebuie să învățăm din să gestionăm momentele de frustrare și să ne îmbunătățim abordarea pentru următoarele meciuri“, a spus antrenorul român la Inter TV, potrivit fcinternews.it.
În urma rezultatului din derby, AC Milan a urcat pe locul al doilea, cu 25 de puncte, în timp ce Inter a coborât pe 4, cu 24 de puncte. Pentru “nerazzurri” urmează confruntarea cu Atletico Madrid din Liga Campionilor, în timp ce pentru formația lui Allegri vine un alt derby în campionat, contra lui Lazio.
