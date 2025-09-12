"Nu ştiu de ce joacă". Şeful lui Dinamo, reacţie fermă la adresa rivalilor de la CSA Steaua: "Nu înţeleg" - Antena Sport

Şeful lui Dinamo a avut o reacţie fermă la adresa rivalilor de la CSA Steaua. Andrei Nicolescu nu înţelege de ce “militarii” încă evoluează, deşi nu au nici în acest sezon drept de promovare.
Preşedintele lui Dinamo a subliniat faptul că sunt aproape zece ani de când CSA Steaua a început să evolueze, fără însă să se rezolve problema în privinţa dreptului de a promova în Liga 1.
Şeful lui Dinamo, reacţie fermă la adresa rivalilor de la CSA Steaua
Nicolescu nu-şi explică de ce după atâta timp, oficialii “militarilor” nu au găsit o soluţie pentru echipă. Acesta a subliniat, de asemenea, că nu înţelege de ce echipa încă evoluează în liga secundă.
“Bine, nu e relevant, nu ştiu de ce joacă, eu nu mă bag în astea. Nu e relevant. Sincer, stau din… 2016, 2017, când am început proiectul la Rapid, atunci s-a constituit şi CSA, vorbim de 9 ani de zile în care era atâta timp să se rezolve orice.
Nu înţeleg de ce atâta timp şi nu se găseşte o soluţie”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
CSA Steaua a egalat liderul în Liga a 2-a
Formaţia Steaua Bucureşti a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa ASA Târgu Mureş, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2 Casa Pariurilor, în care a revenit de la 0-1.
După o primă repriză mai puţin reuşită, în care oaspeţii au marcat în minutul 40 (Zukanovic), CSA Steaua a întors scorul după pauză. În doar şapte minute, Andrei Lascu (59) – aflat la prima reuşită într-un joc oficial pentru Steaua, şi Bogdan Chipirliu (66) au punctat pentru un nou succes la roş-albaştrilor.
La echipa din Ghencea a debutat Nicolas Popescu. Mijlocaşul sosit de la Farul a evoluat 77 de minute sub privirile tatălui său.
Tot joi, FC Voluntari a învins cu 1-0 Concordia Chiajna.
