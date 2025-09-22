Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta

OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta

Publicat: 22 septembrie 2025, 13:44

Comentarii
OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta

Dragoș Nedelcu / Facebook Steaua București

Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. După ce a evoluat deja într-un meci amical contra celor de la CS Tunari, fostul mijlocaș de la FCSB a devenit, oficial, noul jucător al Stelei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu un istoric important în privința accidentărilor, fotbalistul de 28 de ani crescut la Academia Hagi a trecut peste aceste probleme medicale, așa cum declara în urmă cu câteva zile Andrei Cian, șeful secției de fotbal de la CSA Steaua, și va evolua în acest sezon în Liga 2.

Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua

Oficializarea după ce Dragoș Nedelcu s-a pregătit cu steliștii și a evoluat și în meciul amical împotriva celor de la CS Tunari. În anunțul oficial, Steaua a anunțat că mijlocașul face parte din lotul lui Daniel Oprița pentru meciul cu Chindia Târgoviște și ar putea să își facă debutul chiar partida de marți, din etapa a șaptea a ligii secunde:

“Bun venit, Dragoș Nedelcu!

Dragoș Nedelcu este cel mai nou jucător din lotul formației noastre. În vârstă de 28 de ani, Dragoș evoluează pe postul de mijlocaș și a semnat azi contractul cu Clubul Steaua București.

Reclamă
Reclamă

Format la Farul Constanța, Dragoș a fost constant selecționat în loturile naționale U17, U19 și U21 ale României, iar în cea de seniori are șase convocări.

Mijlocașul născut la Constanța va face parte din lotul Stelei pentru întâlnirea cu Chindia Târgoviște și ar putea debuta mâine, în ultimul meci din runda cu numărul șapte al Ligii a II-a”, a anunțat Steaua, pe contul oficial de Facebook.

Verificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi realeVerificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi reale
Reclamă
  • 350.000 de euro este cota de piață a lui Dragoș Nedelcu, potrivit transfermarkt.com
  • Viitorul, FCSB, Dusseldorf și Farul sunt echipele la care a evoluat Dragoș Nedelcu în cariera sa
  • 2 titluri de campion și 1 Cupă a României are Dragoș Nedelcu în palmares
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Observator
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
15:40
EXCLUSIVPrima reacţie după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţionala României
15:09
Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio
15:04
“Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!” Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic
14:33
Jose Mourinho vrea să dea lovitura! Karim Benzema e dorit de Benfica
14:10
Simona Halep a semnat un nou contract
13:31
EXCLUSIVSimona Halep a anunţat care este următoarea jucătoare din România care poate ajunge în topul tenisului mondial
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 4 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul 5 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 6 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca