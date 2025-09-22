OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta - Antena Sport

Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. După ce a evoluat deja într-un meci amical contra celor de la CS Tunari, fostul mijlocaș de la FCSB a devenit, oficial, noul jucător al Stelei.
Cu un istoric important în privința accidentărilor, fotbalistul de 28 de ani crescut la Academia Hagi a trecut peste aceste probleme medicale, așa cum declara în urmă cu câteva zile Andrei Cian, șeful secției de fotbal de la CSA Steaua, și va evolua în acest sezon în Liga 2.
Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua
Oficializarea după ce Dragoș Nedelcu s-a pregătit cu steliștii și a evoluat și în meciul amical împotriva celor de la CS Tunari. În anunțul oficial, Steaua a anunțat că mijlocașul face parte din lotul lui Daniel Oprița pentru meciul cu Chindia Târgoviște și ar putea să își facă debutul chiar partida de marți, din etapa a șaptea a ligii secunde:
“Bun venit, Dragoș Nedelcu!
Dragoș Nedelcu este cel mai nou jucător din lotul formației noastre. În vârstă de 28 de ani, Dragoș evoluează pe postul de mijlocaș și a semnat azi contractul cu Clubul Steaua București.
Format la Farul Constanța, Dragoș a fost constant selecționat în loturile naționale U17, U19 și U21 ale României, iar în cea de seniori are șase convocări.
Mijlocașul născut la Constanța va face parte din lotul Stelei pentru întâlnirea cu Chindia Târgoviște și ar putea debuta mâine, în ultimul meci din runda cu numărul șapte al Ligii a II-a”, a anunțat Steaua, pe contul oficial de Facebook.
- 350.000 de euro este cota de piață a lui Dragoș Nedelcu, potrivit transfermarkt.com
- Viitorul, FCSB, Dusseldorf și Farul sunt echipele la care a evoluat Dragoș Nedelcu în cariera sa
- 2 titluri de campion și 1 Cupă a României are Dragoș Nedelcu în palmares
