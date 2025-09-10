Ricardo Grigore a semnat! Unde va juca fundașul trecut pe la Dinamo - Antena Sport

Ricardo Grigore și-a găsit un nou angajament. Concret, fundașul a semnat și își va continua cariera la o echipă din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de 26 de ani, Ricardo Grigore era liber de contract, după despărțirea de Eldense. Acum, acesta a ales să accepte propunerea celor de la CS Tunari, echipă din Liga a 2-a. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare.

Ricardo Grigore a semnat cu CS Tunari

„Lovitură pe piața transferurilor pentru echipa noastră. Ricardo Grigore va juca la Tunari. Fostul dinamovist a venit liber de contract, după ce s-a despărțit de echipa spaniolă, de liga a 2 a, Eldense. Rici este un fost internațional de tineret, care a jucat pentru România și la Jocurile Olimpice din 2021.

În cariera sa, fundașul de 26 de ani evoluat la echipe precum Dinamo, Craiova, Petrolul sau Eldense.

Bine ai venit în familia noastră!”, au notat oficialii de la Tunari, pe rețelele de socializare.