Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ai fost vreodată portar?". Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | “Ai fost vreodată portar?”. Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL

“Ai fost vreodată portar?”. Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 15:04

Comentarii
Ai fost vreodată portar?. Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL

Manuel Neuer, în timpul meciului dintre Pafos și Bayern Munchen / Profimedia

Manuel Neuer n-a ezitat să arunce o “săgeată” către un jurnalist care l-a deranjat prin întrebarea pe care i-a pus-o după meciul dintre Bayern și Pafos, scor 5-1 pentru nemți. Discuția dintre cei doi a pornit de la golul superb încasat de goalkeeper-ul de 39 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul de presă a vrut să afle de la Neuer dacă șutul lui Mislav Orsic, fotbalistul ciprioților, a fost unul de neoprit, după care l-a întrebat pe portarul lui Bayern dacă a reacționat târziu. În acel moment, cel ce apără buturile bavarezilor nu a ezitat să își arate experiența în fața interlocutorului său.

Manuel Neuer, contre cu un jurnalist după Pafos – Bayern 1-5

La scorul de 4-0 pentru oaspeți, Orsic a profitat de o greșeală în apărarea adversă, a avansat cu balonul, după care a șutat de la marginea careului. Mingea a căpătat o traiectorie ciudată după șutul croatului și a ajuns în vinclul porții lui Neuer.

Reușita sa superbă a generat ulterior discuția dintre reporter și Manuel Neuer, redată de goal.com:

  • Reporter: “Șutul a fost de neoprit?”.
  • Manuel Neuer: “Da”.
  • R: “Ai reacționat relativ târziu?”.
  • M.N: “Nu. Ai fost vreodată portar?”.
  • R: “Să fiu sincer, nu”.
  • M.N: “Păcat. Mingea a venit drept la început, după care a luat altă traiectorie. Venea în direcția mea, dar după vezi târziu că ia traiectorie diferită spre dreapta. (n.r. întorcându-se spre alt grup de jurnaliști) Voi ați mai jucat fotbal, deci știți la ce mă refer. Ăsta e răspunsul scurt la întrebare”.

Bayern are maxim de puncte în acest moment în Liga Campionilor, în timp ce Pafos rămâne cu unul singur după primele două runde. Pentru bavarezi urmează meciul cu Club Brugge, în timp ce ciprioții o vor întâlni pe Kairat Almaty.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Observator
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
Fanatik.ro
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege care îți interzice să te mai plângi de angajații statului
17:08
Fostul jucător de la Dinamo antrenează echipa care a crescut ca-n Football Manager: din liga a patra, la titlu!
16:59
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj
16:58
Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino
16:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie
16:35
Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
16:24
Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni”
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”