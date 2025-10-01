"Ai fost vreodată portar?". Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL - Antena Sport

Manuel Neuer n-a ezitat să arunce o “săgeată” către un jurnalist care l-a deranjat prin întrebarea pe care i-a pus-o după meciul dintre Bayern și Pafos, scor 5-1 pentru nemți. Discuția dintre cei doi a pornit de la golul superb încasat de goalkeeper-ul de 39 de ani.

Omul de presă a vrut să afle de la Neuer dacă șutul lui Mislav Orsic, fotbalistul ciprioților, a fost unul de neoprit, după care l-a întrebat pe portarul lui Bayern dacă a reacționat târziu. În acel moment, cel ce apără buturile bavarezilor nu a ezitat să își arate experiența în fața interlocutorului său.

Manuel Neuer, contre cu un jurnalist după Pafos – Bayern 1-5

La scorul de 4-0 pentru oaspeți, Orsic a profitat de o greșeală în apărarea adversă, a avansat cu balonul, după care a șutat de la marginea careului. Mingea a căpătat o traiectorie ciudată după șutul croatului și a ajuns în vinclul porții lui Neuer.

Reușita sa superbă a generat ulterior discuția dintre reporter și Manuel Neuer, redată de goal.com:

Reporter : “Șutul a fost de neoprit?”.

: “Șutul a fost de neoprit?”. Manuel Neuer : “Da”.

: “Da”. R : “Ai reacționat relativ târziu?”.

: “Ai reacționat relativ târziu?”. M.N : “Nu. Ai fost vreodată portar?”.

: “Nu. Ai fost vreodată portar?”. R : “Să fiu sincer, nu”.

: “Să fiu sincer, nu”. M.N: “Păcat. Mingea a venit drept la început, după care a luat altă traiectorie. Venea în direcția mea, dar după vezi târziu că ia traiectorie diferită spre dreapta. (n.r. întorcându-se spre alt grup de jurnaliști) Voi ați mai jucat fotbal, deci știți la ce mă refer. Ăsta e răspunsul scurt la întrebare”.

Bayern are maxim de puncte în acest moment în Liga Campionilor, în timp ce Pafos rămâne cu unul singur după primele două runde. Pentru bavarezi urmează meciul cu Club Brugge, în timp ce ciprioții o vor întâlni pe Kairat Almaty.