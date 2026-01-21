„Alergie la echipe mari” - Italienii nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după 1-3 cu Arsenal - Antena Sport

Cristi Chivu a bifat o performanță negativă marți seară în fața propriilor suporteri, Inter suferind al treilea eșec la rând în actuala ediție a UEFA Champions League.

Presa din Italia a analizat evoluția vicecampioanei din Serie A și a făcut o comparație între Interul condus de Simone Inzaghi și cel antrenat în prezent de tehnicianul român.

Cristi Chivu a picat toate examenele mari din acest sezon

Cristi Chivu are parte de un sezon destul de bun, cel puțin pe plan intern, alături de Inter, dar gruparea din Serie A a început să dea rateuri în UEFA Champions League, acolo unde a bifat marți al treilea eșec la rând.

Calificarea directă în optimi este în pericol, motiv pentru care presa din Italia a început să compare actuala „garnitură” a vicecampioanei din „Cizmă” cu cea de pe vremea lui Simone Inzaghi.

Un alt aspect la care tehnicianul român nu excelează este cel al rezultatelor obținute în meciurile cu importanță ridicată. Concret, Inter nu s-a impus niciodată în cele două meciuri cu Napoi, a pierdut împotriva rivalei AC Milan și are eșecuri cu Atletico Madrid, Liverpool și Arsenal în Ligă.