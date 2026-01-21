"Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva în Italia". Cristi Chivu, reacţie categorică după ce Inter a fost învinsă de Arsenal - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacţie, după ce Arsenal a învins-o cu 3-1 pe Inter, în etapa a şaptea a grupei de Champions League. Formaţia antrenorului român a suferit al treilea eşec la rând în competiţia europeană, după cele cu Atletico Madrid şi Liverpool.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a declarat că Arsenal a fost echipa mai bună în duelul disputat la Milano. Antrenorul român a subliniat faptul că jucătorii lui Mikel Arteta au mare calitate şi au pus presiune pe elevii săi pe tot parcursul meciului.

Cristi Chivu, după Inter – Arsenal 1-3, în Champions League

“Inter a încercat, dar Arsenal a fost mai bună! Au fost mai puternici în ceea ce privește intensitatea, tehnica, ritmul și modul în care au acoperit terenul și în care au atacat liniile. Au intrat puternic în meci, în dueluri și deposedări.

Am făcut o primă repriză bună și am fi putut marca pe acel contraatac. Asta nu înseamnă că am fi câștigat, dar astfel de episoade schimbă cursul unui meci. În a doua repriză, și-au ridicat nivelul de concentrare, iar noi ne-am chinuit să construim ocazii. Au avut și rezervele potrivite pentru a crea probleme”, a declarat Cristi Chivu, conform sport.sky.it.

De asemenea, Cristi Chivu a subliniat că fotbalul din Premier League este unul total diferit faţă de cel din Serie A, fiind convins că prima ligă din Anglia este o “nebunie” şi în ceea ce priveşte cheltuielile fiecărui club.