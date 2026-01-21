"Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva în Italia". Cristi Chivu, reacţie categorică după ce Inter a fost învinsă de Arsenal - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacţie, după ce Arsenal a învins-o cu 3-1 pe Inter, în etapa a şaptea a grupei de Champions League. Formaţia antrenorului român a suferit al treilea eşec la rând în competiţia europeană, după cele cu Atletico Madrid şi Liverpool.
Cristi Chivu a declarat că Arsenal a fost echipa mai bună în duelul disputat la Milano. Antrenorul român a subliniat faptul că jucătorii lui Mikel Arteta au mare calitate şi au pus presiune pe elevii săi pe tot parcursul meciului.
Cristi Chivu, după Inter – Arsenal 1-3, în Champions League
“Inter a încercat, dar Arsenal a fost mai bună! Au fost mai puternici în ceea ce privește intensitatea, tehnica, ritmul și modul în care au acoperit terenul și în care au atacat liniile. Au intrat puternic în meci, în dueluri și deposedări.
Am făcut o primă repriză bună și am fi putut marca pe acel contraatac. Asta nu înseamnă că am fi câștigat, dar astfel de episoade schimbă cursul unui meci. În a doua repriză, și-au ridicat nivelul de concentrare, iar noi ne-am chinuit să construim ocazii. Au avut și rezervele potrivite pentru a crea probleme”, a declarat Cristi Chivu, conform sport.sky.it.
De asemenea, Cristi Chivu a subliniat că fotbalul din Premier League este unul total diferit faţă de cel din Serie A, fiind convins că prima ligă din Anglia este o “nebunie” şi în ceea ce priveşte cheltuielile fiecărui club.
“Devine banal dacă menționez cât au cheltuit. Dar Premier League este top class în ceea ce privește intensitatea, iar noi nu suntem obișnuiți cu astfel de meciuri în Italia. Încerc să transmit ceva mai mult despre joc și ce trebuie făcut pe teren, dar nu este ușor. Ne concentrăm pe creșterea treptată și ne menținem convingerea că facem ceea ce trebuie.
Premier League este cea mai bună, o nebunie. Nu voi spune cât au cheltuit pentru că atunci voi deveni prea banal sau mă voi plânge. Noi, în Italia, nu suntem obișnuiți cu anumite mișcări. Dar încercăm să continuăm creșterea treptată, este important să ne menținem încrederea”, a mai spus Cristi Chivu.
Cristi Chivu, calcule pentru calificarea în optimile Champions League
Cristi Chivu şi-a continuat analiza şi a făcut calculele pentru calificarea directă a lui Inter în optimile Champions League. Antrenorul român a transmis că aşteaptă şi rezultatele din meciurile de miercuri pentru a vedea dacă echipa sa poate evita play-off-ul, cu o victorie în ultima rundă a grupei cu Borussia Dortmund.
“Trebuie să așteptăm meciurile de miercuri și să vedem clasamentul. Atunci vom afla dacă o victorie este suficientă sau nu și suntem gata să acceptăm play-off-ul. Există regrete pentru meciurile împotriva lui Liverpool și Atletico. Cu mai multă maturitate, am fi putut obține măcar un punct acasă.
Avem o mentalitate mai bună. Dacă i-am fi întâlnit o lună mai târziu, rezultatul ar fi putut fi diferit. Dar aceasta este doar presupunerea mea. Echipa merge înainte în ciuda dificultăților. Joacă deschis, chiar și atunci când are dificultăți unu-la-unu, cum ar fi în seara asta”, a declarat Cristi Chivu.
