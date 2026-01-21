Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a suferit al treilea eșec la rând în Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a suferit al treilea eșec la rând în Champions League

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a suferit al treilea eșec la rând în Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 21 ianuarie 2026, 0:11

Comentarii
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a suferit al treilea eșec la rând în Champions League

Cristian Chivu / Profimedia

Cristi Chivu traversează o perioadă delicată pe plan european la Inter, după ce formația din Serie A a pierdut al treilea meci consecutiv în faza principală de UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, vicecampioana Italiei a coborât pe loc de play-off, având nevoie de o victorie în ultima rundă pentru a mai spera la calificarea directă în optimi.

Cristi Chivu a primit notă de trecere, după Inter – Arsenal 1-3

Chiar dacă în campionatul intern echipa merge excelent, Inter are probleme în Liga Campionilor, acolo unde este aproape de a rata prezența în primele opt, după cel de-al treilea eșec la rând.

Formația pregătită de tehnicianul român a pierdut și duelul cu Arsenal, scor 1-3. Echipa din Serie A părea să le țină piept „tunarilor”, dar aceștia au reușit să se desprindă spre finalul jocului.

Imediat după fluierul final, presa din Italia a reacționat cu privire la prestația grupării din Serie A, iar Cristi Chivu a fost notat cu 6 de către jurnaliștii din „Cizmă”.

Reclamă
Reclamă

„Probabil că și-a instruit bine echipa că vor găsi un tăvălug cu aburi: avantajul lui Inter în această seară a fost că nu s-a descurajat, chiar și atunci când valul lui Arsenal a părut copleșitor. Nerazzurri au rămas în joc și nu ar fi meritat un rezultat de egalitate, dar au fost loviți mortal de o echipă a lui Arsenal care a părut superioară, pentru toată lumea din Europa .. sau aproape toată lumea”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Observator
Companiile din România unde se fac arme la standarde NATO, cu tehnologie de ultimă generaţie
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
Fanatik.ro
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
23:50 20 ian.
Inter – Arsenal 1-3. Cristi Chivu, duş rece în Liga Campionilor. Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City
23:50 20 ian.
Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită
23:28 20 ian.
Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o “repatriere” de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza
22:56 20 ian.
Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt
22:54 20 ian.
Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco
22:49 20 ian.
Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 3 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 4 UPDATERăsturnare de situaţie! Jucătorul dat la CFR Cluj a fost prezentat de rivala U Cluj 5 Rapid a făcut anunțul în privința lui Olimpiu Moruțan: „O tâmpenie!” 6 Vlad Chiricheş e OUT de la FCSB! Jucătorul şi-a dat acordul pentru rezilierea contractului
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham