Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a suferit al treilea eșec la rând în Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu traversează o perioadă delicată pe plan european la Inter, după ce formația din Serie A a pierdut al treilea meci consecutiv în faza principală de UEFA Champions League.

Mai mult decât atât, vicecampioana Italiei a coborât pe loc de play-off, având nevoie de o victorie în ultima rundă pentru a mai spera la calificarea directă în optimi.

Cristi Chivu a primit notă de trecere, după Inter – Arsenal 1-3

Chiar dacă în campionatul intern echipa merge excelent, Inter are probleme în Liga Campionilor, acolo unde este aproape de a rata prezența în primele opt, după cel de-al treilea eșec la rând.

Formația pregătită de tehnicianul român a pierdut și duelul cu Arsenal, scor 1-3. Echipa din Serie A părea să le țină piept „tunarilor”, dar aceștia au reușit să se desprindă spre finalul jocului.

Imediat după fluierul final, presa din Italia a reacționat cu privire la prestația grupării din Serie A, iar Cristi Chivu a fost notat cu 6 de către jurnaliștii din „Cizmă”.