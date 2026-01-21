Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a suferit al treilea eșec la rând în Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu traversează o perioadă delicată pe plan european la Inter, după ce formația din Serie A a pierdut al treilea meci consecutiv în faza principală de UEFA Champions League.
Mai mult decât atât, vicecampioana Italiei a coborât pe loc de play-off, având nevoie de o victorie în ultima rundă pentru a mai spera la calificarea directă în optimi.
Cristi Chivu a primit notă de trecere, după Inter – Arsenal 1-3
Chiar dacă în campionatul intern echipa merge excelent, Inter are probleme în Liga Campionilor, acolo unde este aproape de a rata prezența în primele opt, după cel de-al treilea eșec la rând.
Formația pregătită de tehnicianul român a pierdut și duelul cu Arsenal, scor 1-3. Echipa din Serie A părea să le țină piept „tunarilor”, dar aceștia au reușit să se desprindă spre finalul jocului.
Imediat după fluierul final, presa din Italia a reacționat cu privire la prestația grupării din Serie A, iar Cristi Chivu a fost notat cu 6 de către jurnaliștii din „Cizmă”.
„Probabil că și-a instruit bine echipa că vor găsi un tăvălug cu aburi: avantajul lui Inter în această seară a fost că nu s-a descurajat, chiar și atunci când valul lui Arsenal a părut copleșitor. Nerazzurri au rămas în joc și nu ar fi meritat un rezultat de egalitate, dar au fost loviți mortal de o echipă a lui Arsenal care a părut superioară, pentru toată lumea din Europa .. sau aproape toată lumea”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.
- Inter – Arsenal 1-3. Cristi Chivu, duş rece în Liga Campionilor. Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City
- Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt
- Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco
- S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene
- Incredibil! Rodri, eliminat în Bodo/Glimt – Manchester City după ce a încasat două „galbene” într-un minut