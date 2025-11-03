Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: "Eu voi face asta, fanii nu știu" - Antena Sport

Arne Slot a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei “electrizante” care va avea loc în Champions League între Liverpool și Real Madrid. În fața jurnaliștilor, tehnicianul olandez a vorbit și despre revenirea lui Trent Alexander-Arnold pe Anfield, fundașul dreapta fiind aspru criticat în vară de fani pentru plecarea pe Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Slot a dat de înțeles că el nu îi poartă ranchiună internaționalului englez pentru că a plecat de la echipă și a menționat că îi va oferi o primire călduroasă. În momentul în care s-a raportat la fani, managerul de pe Anfield s-a ferit să dea un verdict, gândindu-se probabil că o parte din suporterii “cormoranilor” îl vor huidui pe “TAA”.

Arne Slot, despre Trent Alexander-Arnold: “Eu am amintiri grozave cu el”

Real Madrid vine pe Anfield, iar cele două urmează să se întâlnească mâine de la ora 22:00. Partida din Anglia va fi prima ocazie pentru Trent Alexander-Arnold de a păși pe stadionul clubului la care a petrecut nouă ani la nivel de seniori, plus mulți alții la nivel de juniori și tineret.

Arne Slot, antrenorul “cormoranilor”, nu a scăpat fără să fie întrebat despre fostul său elev și a ținut să își aducă aminte cu bine de el. Totuși, batavul nu știe dacă fanii îi vor împărtăși opinia când îl vor vedea pe fundașul de 27 de ani.

“Pot să vă spun doar ce voi face eu. Eu am amintiri grozave alături de el ca persoană. Experiența mea de a lucra alături de el e una pozitivă. Îmi aduc aminte de cum mă uitam la el la televizor…