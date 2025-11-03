Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: "Eu voi face asta, fanii nu știu" - Antena Sport

Arne Slot a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei “electrizante” care va avea loc în Champions League între Liverpool și Real Madrid. În fața jurnaliștilor, tehnicianul olandez a vorbit și despre revenirea lui Trent Alexander-Arnold pe Anfield, fundașul dreapta fiind aspru criticat în vară de fani pentru plecarea pe Bernabeu.
Slot a dat de înțeles că el nu îi poartă ranchiună internaționalului englez pentru că a plecat de la echipă și a menționat că îi va oferi o primire călduroasă. În momentul în care s-a raportat la fani, managerul de pe Anfield s-a ferit să dea un verdict, gândindu-se probabil că o parte din suporterii “cormoranilor” îl vor huidui pe “TAA”.
Arne Slot, despre Trent Alexander-Arnold: “Eu am amintiri grozave cu el”
Real Madrid vine pe Anfield, iar cele două urmează să se întâlnească mâine de la ora 22:00. Partida din Anglia va fi prima ocazie pentru Trent Alexander-Arnold de a păși pe stadionul clubului la care a petrecut nouă ani la nivel de seniori, plus mulți alții la nivel de juniori și tineret.
Arne Slot, antrenorul “cormoranilor”, nu a scăpat fără să fie întrebat despre fostul său elev și a ținut să își aducă aminte cu bine de el. Totuși, batavul nu știe dacă fanii îi vor împărtăși opinia când îl vor vedea pe fundașul de 27 de ani.
“Pot să vă spun doar ce voi face eu. Eu am amintiri grozave alături de el ca persoană. Experiența mea de a lucra alături de el e una pozitivă. Îmi aduc aminte de cum mă uitam la el la televizor…
Avem câteva momente minunate împreună în tricoul lui Liverpool. Eu îi voi oferi o primire călduroasă, dar nu știu cum îl vor primi fanii“, a spus antrenorul lui Liverpool, potrivit marca.com.
Înainte de meci, “TAA” a vorbit și el despre foștii coechipieri alături de care a vorbit înainte de meci. În mai 2025, Real Madrid a oferit 10 milioane de euro pentru a-l aduce pe Trent Alexander-Arnold de pe Anfield. Deși contractul său expira pe 30 iunie, trupa de pe Bernabeu a achitat banii respectivi pentru a-l aduce mai repede pe fundaș înainte de Cupa Mondială a Cluburilor.
