Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool - Real Madrid: „Totul va fi diferit” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: „Totul va fi diferit”

Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: „Totul va fi diferit”

Publicat: 3 noiembrie 2025, 17:18

Comentarii
Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool – Real Madrid: Totul va fi diferit”

Trent Alexander-Arnold, la Real Madrid/ Profimedia

Trent Alexander-Arnold a prefațat confruntarea dintre Liverpool și Real Madrid, din etapa a patra a grupei de Champions League. Fundașul plecat de pe Anfield în vară, pentru a semna cu „galacticii”, a dezvăluit că abia așteaptă duelul de marți, de la ora 22:00. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trent Alexander-Arnold a recunoscut că a vorbit cu Mohamed Salah și cu Andy Robertson atunci când a aflat că se va întoarce pe Anfield în postura de adversar. El a subliniat că va fi mereu un suporter al „cormoranilor”, Liverpool fiind clubul unde a crescut. 

Trent Alexander-Arnold, înainte de Liverpool – Real Madrid 

Știam că, la un moment dat, aveam să întâlnesc Liverpool. Este o echipă de top și îmi imaginam că, mai devreme sau mai târziu, mă voi întoarce. E un amestec de emoții. Cred că va fi un meci foarte dificil, dar sunt foarte entuziasmat. 

Am vorbit cu Robertson și Salah când a fost stabilită tragerea la sorți. Deși nu au obținut rezultate bune în ultima vreme, rămân o echipă grozavă și nimeni de aici nu crede că va fi un meci ușor. 

Modul în care voi fi primit depinde de fani… Am iubit mereu clubul și voi rămâne întotdeauna suporter al lui Liverpool. Dacă voi marca, nu voi sărbători. Totul va fi diferit: încălzirea pe partea opusă, vestiarul echipei oaspete… Dar face parte din joc”, a declarat Trent Alexander-Arnold, conform marca.com, înainte de Liverpool – Real Madrid. 

Reclamă
Reclamă

Partida „de foc” de pe Anfield va fi arbitrată de Istvan Kovacs. Românul se va afla pentru a doua oară la centru la un duel între cele două echipe, după ce a arbitrat și confruntarea din 2023, din optimile Champions League, încheiată cu victoria „galacticilor”, scor 5-2, tot pe Anfield. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit parțial în timpul lucrărilor de renovare: un român, sub dărâmături
Observator
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit parțial în timpul lucrărilor de renovare: un român, sub dărâmături
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
17:03
Barcelona, singurul club din Top 5 campionate care a reușit asta!
16:46
Kyros Vassaras vrea o nouă ședință cu oficialii cluburilor din Liga 1. Dorința președintelui CCA
16:38
Noutăţile din sport ale lunii noiembrie în AntenaPLAY
16:21
Marius Șumudică, sfat pentru conducerea Rapidului: „Dacă fac asta, e o problemă”. Cum pot lua giuleștenii titlul
16:14
Dumitru Dragomir l-a mustrat pe Mirel Rădoi, după declarațiile din finalul meciului cu Rapid
16:08
„Frustrant”. Sorin Cârțu, reacție dură după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid: „O nedreptate mai mică”
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 5 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”