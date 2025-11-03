Cu ce foști coechipieri de pe Anfield a vorbit Trent Alexander-Arnold înainte de Liverpool - Real Madrid: „Totul va fi diferit” - Antena Sport

Trent Alexander-Arnold a prefațat confruntarea dintre Liverpool și Real Madrid, din etapa a patra a grupei de Champions League. Fundașul plecat de pe Anfield în vară, pentru a semna cu „galacticii”, a dezvăluit că abia așteaptă duelul de marți, de la ora 22:00.
Trent Alexander-Arnold a recunoscut că a vorbit cu Mohamed Salah și cu Andy Robertson atunci când a aflat că se va întoarce pe Anfield în postura de adversar. El a subliniat că va fi mereu un suporter al „cormoranilor”, Liverpool fiind clubul unde a crescut.
Trent Alexander-Arnold, înainte de Liverpool – Real Madrid
„Știam că, la un moment dat, aveam să întâlnesc Liverpool. Este o echipă de top și îmi imaginam că, mai devreme sau mai târziu, mă voi întoarce. E un amestec de emoții. Cred că va fi un meci foarte dificil, dar sunt foarte entuziasmat.
Am vorbit cu Robertson și Salah când a fost stabilită tragerea la sorți. Deși nu au obținut rezultate bune în ultima vreme, rămân o echipă grozavă și nimeni de aici nu crede că va fi un meci ușor.
Modul în care voi fi primit depinde de fani… Am iubit mereu clubul și voi rămâne întotdeauna suporter al lui Liverpool. Dacă voi marca, nu voi sărbători. Totul va fi diferit: încălzirea pe partea opusă, vestiarul echipei oaspete… Dar face parte din joc”, a declarat Trent Alexander-Arnold, conform marca.com, înainte de Liverpool – Real Madrid.
Partida „de foc” de pe Anfield va fi arbitrată de Istvan Kovacs. Românul se va afla pentru a doua oară la centru la un duel între cele două echipe, după ce a arbitrat și confruntarea din 2023, din optimile Champions League, încheiată cu victoria „galacticilor”, scor 5-2, tot pe Anfield.
