Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid - OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL - Antena Sport

Champions League a oferit o primă seară plină de dramatism, surprize și multe goluri. De asemenea, în urma partidelor de marți seara au fost setate și anumite borne remarcabile.

Spre exemplu, Kylian Mbappe a urcat în clasamentul golgheterilor din Liga Campionilor.

Cele mai tari statistici după ziua 1 de UCL

La meciul dintre Arsenal și Athletic Bilbao, unul dintre primele două ale noului sezon în faza grupei, scorul a fost deschis de Gabriel Martinelli din postura de rezervă, după doar 36 de secunde. Reușita sa a fost cea mai rapidă a unui jucător al “tunarilor” venit de pe bancă într-un meci de UCL.

În plus, Arsenal a devenit prima echipă din istoria Ligii Campionilor/Cupei Campionilor Europeni care câștigă șase meciuri consecutive în fața unor adversari din Spania. Trupa lui Arteta s-a impus în acest interval în fața Sevillei (de două ori), a Gironei, a lui Real Madrid (de două ori) și acum a lui Athletic Bilbao.

36 – Gabriel Martinelli opened the scoring for Arsenal just 36 seconds after coming off the bench, the Gunners’ fastest ever substitute goal in the UEFA Champions League. Introduction. pic.twitter.com/VxSDYR9IAj

— OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2025