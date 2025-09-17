Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid - OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL

Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL

Andrei Nicolae Publicat: 17 septembrie 2025, 0:17

Comentarii
Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL

Kylian Mbappe, în meciul Real Madrid - OM / Profimedia

Champions League a oferit o primă seară plină de dramatism, surprize și multe goluri. De asemenea, în urma partidelor de marți seara au fost setate și anumite borne remarcabile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spre exemplu, Kylian Mbappe a urcat în clasamentul golgheterilor din Liga Campionilor.

Cele mai tari statistici după ziua 1 de UCL

La meciul dintre Arsenal și Athletic Bilbao, unul dintre primele două ale noului sezon în faza grupei, scorul a fost deschis de Gabriel Martinelli din postura de rezervă, după doar 36 de secunde. Reușita sa a fost cea mai rapidă a unui jucător al “tunarilor” venit de pe bancă într-un meci de UCL.

În plus, Arsenal a devenit prima echipă din istoria Ligii Campionilor/Cupei Campionilor Europeni care câștigă șase meciuri consecutive în fața unor adversari din Spania. Trupa lui Arteta s-a impus în acest interval în fața Sevillei (de două ori), a Gironei, a lui Real Madrid (de două ori) și acum a lui Athletic Bilbao.

Reclamă
Reclamă

Tot de la 19:45 s-a jucat și PSV Eindhoven – Royal Union SG, unde belgienii s-au impus cu 3-1. Golul de onoare al olandezilor a fost înscris de Ruben van Bommel, care a marcat primul său gol în UCL la aproape exact 25 de ani de când tatăl său, Mark, reușea aceeași performanță.

Au urmat partidele de la ora 22:00, care au fost de-a dreptul spectaculoase. La meciul dintre Real Madrid și Olympique Marseille, Kylian Mbappe a marcat o “dublă” și a ajuns la 57 de goluri în Champions League. Francezul a ajuns pe locul 7 în clasamentul golgheterilor, după ce l-a devansat pe Ruud van Nisterlooy. În plus, atacantul “blanco” a devenit și jucătorul care a marcat de cele mai multe ori în poarta lui Marseille în acest secol, cu 12 reușite.

Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chiriiPlanul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
Reclamă

Tot pe Bernabeu, Franco Mastantuono a devenit cel mai tânăr titular debutant al lui Real în UCL, la 18 ani și 33 de zile. Recordul era deținut de Endrick, cu 18 ani și 73 de zile. Nu în ultimul rând, la Juventus și Borussia Dortmund, meci dramatic, s-a egalat recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-o singură repriză.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
0:06 17 sept.
Remontada extraordinară în prima seară de Champions League! Fosta adversară a FCSB-ului a făcut spectacol
0:00 17 sept.
Real Madrid – Marseille 2-1, Juventus – Borussia Dortmund 4-4. Dramatism total în prima seară de Champions League
23:36
Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: “Gândiți-vă la asta”
23:16
“Știu care este proiectul lor”. Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax – Inter
23:07
Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu
22:47
Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Performanță uriașă pentru România
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 3 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 4 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 5 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax 6 Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter