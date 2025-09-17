Cristi Chivu, declaraţii uriaşe despre Ajax: "Fundamentul a ce sunt eu acum ca persoană" - Antena Sport

Cristi Chivu (44 de ani) nu a uitat cei patru ani petrecuţi în Olanda, la Ajax, între 19 şi 23 de ani, şi a vorbit despre cât de importantă a fost experienţa de la Amsterdam, acolo unde a fost căpitan într-o echipă din care mai făceau parte Zlatan Ibrahimovic Rafael van der Vaart sau Wesley Sneijder.

Chivu a ajuns la Amsterdam din postura de adversar: cel care a reuşit dubla campionat – cupă în 2001-2002 va debuta în Liga Campionilor pe banca lui Inter, chiar pe Johan Cruijff Arena, miercuri seară, de la ora 22:00.

Cristi Chivu, declaraţii uriaşe despre Ajax

“Am înţeles 80% din ce aţi vorbit cu Dumfries. Am mai spus, sunt recunoscător pentru tot ce am trăit în acest club, în acest oraş şi în această ţară. Am petrecut aici 4 ani din viaţă care au fost importanţi pentru mine. Eram un adolescent când am ajuns aici şi am plecat bărbat.

Am fost mândru de ce am făcut aici. Am vrut mereu să reprezint clubul cel mai bine posibil. Alegerea pe care am făcut-o şi opţiunile mele de a creşte ca jucător şi ca persoană au fost în altă ţară. A trebuit să plec de la Ajax şi din această ţară.

Ajax mi-a rămas totdeauna în inimă şi în minte pentru că ce am ajuns eu acum la aproape 45 de ani, a fost fundamentul a ce sunt eu acum ca persoană. Vreau să îi mulţumesc acestei ţări pentru că m-a făcut o persoană mai bună şi un sportiv mai bun”, a spus Chivu, la conferinţa de presă.