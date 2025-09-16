"Știu care este proiectul lor". Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax - Inter - Antena Sport

Cristi Chivu urmează să se întoarcă la Amsterdam, orașul unde a evoluat timp de patru ani pentru Ajax. Acum, românul va fi adversarul “lăncierilor” de pe banca lui Inter, iar înainte de meci a avut cuvinte de laudă la adresa formației din Olanda.
În plus, tehnicianul născut la Reșița a adresat și o problemă legată de cum ar putea să arate echipa sa de start pentru duelul de pe Johan Cruyff Arena.
Cristi Chivu: “Recunoscător pentru ce am trăit la Amsterdam”
Cristi Chivu speră cu siguranță să obțină o victorie în fața lui Ajax și să facă uitată înfrângerea din derby d’Italia, contra lui Juventus, scor 3-4. La Amsterdam, românul urmează să dea piept cu unul dintre foștii săi colegi de pe vremea în care evolua în tricoul “lăncierilor”, John Heitinga, managerul olandezilor.
Înainte de duelul de miercuri, Chivu a vorbit la conferința de presă despre proiectul lui Ajax, dar și despre perioada petrecută de el în Olanda între 1999 și 2003, după venirea de la Universitatea Craiova. Românul a ținut să aducă aminte de performanțele recente ale batavilor, după care a vorbit pe scurt despre doi jucători de bază: Lautaro Martinez și Yann Sommer.
Argentinianul e momentan incert după meciul cu Juventus, iar elvețianul ar urma să fie în continuare în poarta milanezilor, în ciuda gafei comise la golul decisiv marcat de bianconeri în derby d’Italia.
“Sunt recunoscător pentru ceea ce am trăit la Amsterdam. M-a ajutat să fac un pas important. I-am văzut deja pe băieți în meciuri. Știu care este proiectul lor și ce încearcă să realizeze și le cunosc și planurile. Ajax nu este o «victimă» și au dovedit asta la nivel internațional.
Poate că nu au fost la înălțimea așteptărilor până acum, dar aproape au ajuns în finala Ligii Campionilor cu Ten Hag, iar înainte de asta au jucat în finala Europa League. Va fi un meci dificil mâine pe acest stadion.
Nu putem privi foarte departe, sunt concentrat pe următorul meci. Ajax combină experiența și tinerețea, sunt bine antrenați și au ritm. Cunosc elementele fundamentale, iar primul meci este important.
Îl vom evalua mâine pe Lautaro și vom vedea dacă va fi disponibil. Nu am vorbit niciodată despre schimbarea portarului. Nu este corect să-l scoatem pe Sommer de pe teren și să aruncăm cu pietre în el. Nu cred că este bine din punct de vedere uman, iar Sommer și-a arătat valoarea și anul trecut“, a spus Chivu, potrivit sportmediaset.mediaset.it.
