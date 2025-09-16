Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Știu care este proiectul lor". Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax - Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | “Știu care este proiectul lor”. Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax – Inter

“Știu care este proiectul lor”. Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax – Inter

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 23:16

Comentarii
Știu care este proiectul lor. Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax – Inter

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu urmează să se întoarcă la Amsterdam, orașul unde a evoluat timp de patru ani pentru Ajax. Acum, românul va fi adversarul “lăncierilor” de pe banca lui Inter, iar înainte de meci a avut cuvinte de laudă la adresa formației din Olanda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, tehnicianul născut la Reșița a adresat și o problemă legată de cum ar putea să arate echipa sa de start pentru duelul de pe Johan Cruyff Arena.

Cristi Chivu: “Recunoscător pentru ce am trăit la Amsterdam”

Cristi Chivu speră cu siguranță să obțină o victorie în fața lui Ajax și să facă uitată înfrângerea din derby d’Italia, contra lui Juventus, scor 3-4. La Amsterdam, românul urmează să dea piept cu unul dintre foștii săi colegi de pe vremea în care evolua în tricoul “lăncierilor”, John Heitinga, managerul olandezilor.

Înainte de duelul de miercuri, Chivu a vorbit la conferința de presă despre proiectul lui Ajax, dar și despre perioada petrecută de el în Olanda între 1999 și 2003, după venirea de la Universitatea Craiova. Românul a ținut să aducă aminte de performanțele recente ale batavilor, după care a vorbit pe scurt despre doi jucători de bază: Lautaro Martinez și Yann Sommer.

Argentinianul e momentan incert după meciul cu Juventus, iar elvețianul ar urma să fie în continuare în poarta milanezilor, în ciuda gafei comise la golul decisiv marcat de bianconeri în derby d’Italia.

Reclamă
Reclamă

Sunt recunoscător pentru ceea ce am trăit la Amsterdam. M-a ajutat să fac un pas important. I-am văzut deja pe băieți în meciuri. Știu care este proiectul lor și ce încearcă să realizeze și le cunosc și planurile. Ajax nu este o «victimă» și au dovedit asta la nivel internațional.

Poate că nu au fost la înălțimea așteptărilor până acum, dar aproape au ajuns în finala Ligii Campionilor cu Ten Hag, iar înainte de asta au jucat în finala Europa League. Va fi un meci dificil mâine pe acest stadion.

Nu putem privi foarte departe, sunt concentrat pe următorul meci. Ajax combină experiența și tinerețea, sunt bine antrenați și au ritm. Cunosc elementele fundamentale, iar primul meci este important.

Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chiriiPlanul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
Reclamă

Îl vom evalua mâine pe Lautaro și vom vedea dacă va fi disponibil. Nu am vorbit niciodată despre schimbarea portarului. Nu este corect să-l scoatem pe Sommer de pe teren și să aruncăm cu pietre în el. Nu cred că este bine din punct de vedere uman, iar Sommer și-a arătat valoarea și anul trecut“, a spus Chivu, potrivit sportmediaset.mediaset.it.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
0:20 17 sept.
Juventus – Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League
0:17 17 sept.
Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL
0:06 17 sept.
Remontada extraordinară în prima seară de Champions League! Fosta adversară a FCSB-ului a făcut spectacol
0:00 17 sept.
Real Madrid – Marseille 2-1, Juventus – Borussia Dortmund 4-4. Dramatism total în prima seară de Champions League
23:36
Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: “Gândiți-vă la asta”
23:07
Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 3 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 4 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 5 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax 6 Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter