"Știu care este proiectul lor". Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax - Inter - Antena Sport

Cristi Chivu urmează să se întoarcă la Amsterdam, orașul unde a evoluat timp de patru ani pentru Ajax. Acum, românul va fi adversarul “lăncierilor” de pe banca lui Inter, iar înainte de meci a avut cuvinte de laudă la adresa formației din Olanda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, tehnicianul născut la Reșița a adresat și o problemă legată de cum ar putea să arate echipa sa de start pentru duelul de pe Johan Cruyff Arena.

Cristi Chivu: “Recunoscător pentru ce am trăit la Amsterdam”

Cristi Chivu speră cu siguranță să obțină o victorie în fața lui Ajax și să facă uitată înfrângerea din derby d’Italia, contra lui Juventus, scor 3-4. La Amsterdam, românul urmează să dea piept cu unul dintre foștii săi colegi de pe vremea în care evolua în tricoul “lăncierilor”, John Heitinga, managerul olandezilor.

Înainte de duelul de miercuri, Chivu a vorbit la conferința de presă despre proiectul lui Ajax, dar și despre perioada petrecută de el în Olanda între 1999 și 2003, după venirea de la Universitatea Craiova. Românul a ținut să aducă aminte de performanțele recente ale batavilor, după care a vorbit pe scurt despre doi jucători de bază: Lautaro Martinez și Yann Sommer.

Argentinianul e momentan incert după meciul cu Juventus, iar elvețianul ar urma să fie în continuare în poarta milanezilor, în ciuda gafei comise la golul decisiv marcat de bianconeri în derby d’Italia.