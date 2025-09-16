Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu - Antena Sport

PSV Eindhoven a fost învinsă clar în primul meci din faza principală a UEFA Champions League. Formația antrenată de Peter Bosz a încasat trei goluri de la Royale Union SG.

Dennis Man a debutat și el pentru campioana Olandei în Liga Campionilor, el fiind introdus pe teren în minutul 80 al partidei de pe Philips Stadion.

Dennis Man a atins mingea de 5 ori în PSV – Royale Union SG

Rezervă neutilizată la ultimul meci din Eredivisie, Dennis Man a prins lotul pentru confruntarea cu belgienii de la Royale Union SG, din faza principală a UEFA Champions League.

Gruparea pregătită de Peter Bosz nu s-a descurcat deloc grozav în fața propriilor suporteri și a încasat nu mai puțin de trei goluri. Antrenorul campioanei Olandei l-a introdus și pe fotbalistul român pe teren.

Man i-a luat locul în minutul 80 lui Myron Boadu, care s-a accidentat și nu a mai putut continua jocul. Chiar dacă echipa sa a redus din diferență, internaționalul român nu a avut mari realizări.