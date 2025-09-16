Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu

Liga Campionilor | Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu

Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu

Daniel Işvanca Publicat: 16 septembrie 2025, 23:07

Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu

Dennis Man și colegii de la PSV Eindhoven / Getty Images

PSV Eindhoven a fost învinsă clar în primul meci din faza principală a UEFA Champions League. Formația antrenată de Peter Bosz a încasat trei goluri de la Royale Union SG.

Dennis Man a debutat și el pentru campioana Olandei în Liga Campionilor, el fiind introdus pe teren în minutul 80 al partidei de pe Philips Stadion.

Dennis Man a atins mingea de 5 ori în PSV – Royale Union SG

Rezervă neutilizată la ultimul meci din Eredivisie, Dennis Man a prins lotul pentru confruntarea cu belgienii de la Royale Union SG, din faza principală a UEFA Champions League.

Gruparea pregătită de Peter Bosz nu s-a descurcat deloc grozav în fața propriilor suporteri și a încasat nu mai puțin de trei goluri. Antrenorul campioanei Olandei l-a introdus și pe fotbalistul român pe teren.

Man i-a luat locul în minutul 80 lui Myron Boadu, care s-a accidentat și nu a mai putut continua jocul. Chiar dacă echipa sa a redus din diferență, internaționalul român nu a avut mari realizări.

El a atins de doar cinci ori mingea și a reușit trei pase precise din patru. Man a câștigat și singurul duel la sol din cele 13 minute jucate și a pierdut posesia o dată. Prestația acestuia a fost notată de cei de la Sofa Score cu 6.6.

