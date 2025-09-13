Dennis Man, "retrogradat" după prestațiile sub așteptări. N-a jucat niciun minut în ultimul meci al lui PSV - Antena Sport

PSV Eindhoven a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, formaţia NEC Nijmegen, în etapa a cincea din campionatul olandez, Eredivisie.

Rezultatul respectiv a venit după ce PSV a pierdut în etapa trecută cu nou-promovata Telstar.

Dennis Man, doar pe bancă

Antrenorul Peter Bosz l-a ţinut pe Dennis Man pe bancă, după două meciuri slabe făcute de internaţionalul român de la venirea sa la gruparea olandeză. PSV a condus cu 3-1 la pauza meciului de pe Goffertstadion. Pepi (min. 12), van Bommel (min. 30) şi Veerman (min.33) au înscris pentru campioana Ţărilor de Jos.

Pepi a făcut dubla în minutul 49 şi chiar dacă gazdele au avut o revenire cu două goluri marcate, Boadu a pus pe tabelă rezultatul final, 5-3. PSV e prima în clasament, cu 12 puncte, iar NEC e a treia, cu 9 puncte, potrivit news.ro.

And breathe… we take the 3 points back to Eindhoven 🏟️#NECPSV pic.twitter.com/bPcAMKN9VO

— PSV (@PSV) September 13, 2025