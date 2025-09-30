Diego Simeone şi-a aflat pedeapsa după circul făcut la meciul cu Liverpool! Nici "cormoranii" nu au scăpat - Antena Sport

Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a primit o suspendare de un meci, în urma eliminării sale în meciul cu Liverpool pierdut cu 3-2, din Liga Campionilor, pe 17 septembrie, scrie DPA.
Argentinianul a fost implicat într-o încăierare cu suporterii echipei “Reds” pe Anfield, în urma golului victoriei marcat de Virgil van Dijk în prelungiri.
Diego Simeone a fost suspendat de UEFA
UEFA a anunţat marţi că organismul său de Control, Etică şi Disciplină (CEDB) l-a suspendat pe Simeone pentru un meci pentru conduită nesportivă.
El va executa suspendarea în meciul împotriva lui Eintracht Frankfurt, programat pentru marţi.
Clubu Liverpool a fost amendat cu 4.000 de lire sterline (4.690 de dolari) pentru aruncarea de obiecte de către suporteri.
Atletico Madrid manager Diego Simeone has been given a one-match ban for “unsporting conduct” by Uefa following his clash with Liverpool supporters at Anfield earlier this month. pic.twitter.com/hdHPWu6eEZ
— BBC Sport (@BBCSport) September 30, 2025
