Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs - Antena Sport

Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Galatasaray Istanbul şi Atletico Madrid, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Stadionul Ali Sami Yen, în etapa a şaptea a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi fratele mai mic al centralului, Szabolcs Kovacs.

Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs

Arbitru video a fost delegat olandezul Rob Dieperink, în timp ce arbitru asistent video a fost desemnat Cătălin Popa.

După 6 etape, Atletico ocupă locul 78, cu 12 puncte, în timp ce Galatasaray se află pe 18, cu 9 puncte.

Istvan Kovacs a mai arbitrat trei partide din Liga Campionilor în acest sezon: Olympiakos – FC Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2 şi Liverpool – Real Madrid 1-0.