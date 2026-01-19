Închide meniul
Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs - Antena Sport

Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 11:50

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Profimedia Images

Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Galatasaray Istanbul şi Atletico Madrid, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Stadionul Ali Sami Yen, în etapa a şaptea a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi fratele mai mic al centralului, Szabolcs Kovacs.

Arbitru video a fost delegat olandezul Rob Dieperink, în timp ce arbitru asistent video a fost desemnat Cătălin Popa.

După 6 etape, Atletico ocupă locul 78, cu 12 puncte, în timp ce Galatasaray se află pe 18, cu 9 puncte.

Istvan Kovacs a mai arbitrat trei partide din Liga Campionilor în acest sezon: Olympiakos – FC Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2 şi Liverpool – Real Madrid 1-0.

1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
