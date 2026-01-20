Incredibil! Rodri, eliminat în Bodo/Glimt - Manchester City după ce a încasat două „galbene” într-un minut - Antena Sport

Închide meniul
Incredibil! Rodri, eliminat în Bodo/Glimt – Manchester City după ce a încasat două „galbene” într-un minut

Daniel Işvanca Publicat: 20 ianuarie 2026, 21:13

Rodri în UEFA Champions League / @touchlineX

UEFA Champions League a revenit marți cu primele meciuri din 2026, iar jocul dintre Bodo/Gimt și Manchester City a fost unul plin de momente fantastice, de la goluri superbe la cartonașe roșii.

Rodri a fost protagonistul unui moment incredibil în repriza a doua a partdei, la scurt timp după ce echipa antrenată de Pep Guardiola redusese din diferență prin Cherki.

Rodri, eliminat în Bodo/Glimt – Manchester City

Manchester City a avut mari probleme marți seară în disputa cu Bodo/Glimt, din faza principală a UEFA Champions League. Trupa antrenată de Pep Guardiola a fost dominată de gruparea norvegiană.

La scorul de 3-0 în favoarea gazdelor, francezul Cherki a redus din diferență, iar speranțele erau reaprinse pentru formația din Premier League. Din păcate, „cetățenii” au rămas imediat în 10 oameni.

Într-un singur minut, Balonul de Aur Rodri a reușit performanța de a încasa două cartonașe galbene, fiind eliminat de centralul partidei. Este primul cartonaș roșu încasat de mijlocaș în Liga Campionilor.

