Jose Mourinho, nostalgic înainte de duelul cu fosta lui echipă, Chelsea: "Face parte din istoria vieţii mele" - Antena Sport

Jose Mourinho, antrenorul echipei portugheze Benfica Lisabona, revine marţi pe Stamford Bridge, stadionul fostei sale echipe, Chelsea, pe care o va înfrunta în Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stamford Bridge este arena în care Jose Mourinho şi-a construit şi consolidat reputaţia de super-manager.

Jose Mourinho: “Chelsea face parte din istoria mea, eu fac parte din istoria lui Chelsea”

„Este un stadion unde am cucerit trei titluri în Premier League”, şi-a amintit el într-un interviu acordat UEFA. „Chelsea face parte din istoria mea, eu fac parte din a lui Chelsea. Dar ăsta e fotbalul: ei vor să câştige, eu vreau să câştig”, a mai spus The Special One, poreclă câştigată tot la Londra, odată cu una din primele sale conferinţe de presă susţinute în Albion: „Vă rog să nu spuneţi că sunt arogant, pentru că ceea ce spun este adevărat: sunt campion european (…) şi cred că sunt cineva special”, spunea el în 2004, anul venirii la Chelsea.

Cu el la timonă, londonezii au câştigat două titluri consecutive, în 2005 şi 2006, primele după o pauză de o jumătate de secol.

Când Mourinho a revenit pe Stamford Bridge ca adversar, cu Manchester United, în 2017, unii fani ai londonezilor au scandat „Nu mai eşti special!” sau l-au numit „Iuda”. El a răspuns: „Până când vor găsi un manager care să le câştige patru titluri de campioană, eu voi fi tot numărul unu. Când îl vor găsi pe acel manager, atunci voi fi numărul doi. Până atunci, Iuda este numărul unu”.