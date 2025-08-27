Kairat Almaty și Bodo/Glimt scriu istorie după calificarea în grupa Champions League. Recordurile setate - Antena Sport

Închide meniul
Kairat Almaty și Bodo/Glimt scriu istorie după calificarea în grupa Champions League. Recordurile setate

Andrei Nicolae Publicat: 27 august 2025, 12:36

Kairat Almaty - Bodo_Glimt / Colaj Profimedia

Kairat Almaty a reușit marți seara una dintre cele mai mari surprize din preliminariile competițiilor UEFA și a eliminat-o pe Celtic din play-off-ul Ligii Campionilor. În aceeași seară, Bodo/Glimt a îndeplinit formalitatea realizată în tur și a trimis-o pe Sturm Graz în Europa League.

Odată cu accederea în grupa unică a Ligii Campionilor, echipele din Kazahstan și Norvegia au reușit să scrie o pagină de istorie extrem de interesantă pentru fotbalul european.

Recordurile setate de Kairat Almaty și Bodo/Glimt

Kairat Almaty a fost prima echipă din play-off-ul Ligii Campionilor care a reușit să își asigure “biletul” către grupa principală. După un 0-0 în manșa tur cu Celtic, cele două echipe nu au reușit să deblocheze tabela nici pe terenul kazahilor, astfel că meciul s-a decis la loviturile de departajre, unde echipa din Asia s-a impus în mod dramatic. Kairat a devenit spre extazul comentatorilor autohtoni doar a doua echipă din Kazahstan care ajunge în grupa UCL, după Astana.

La aproape o oră distanță, Bodo/Glimt și-a asigurat și ea calificarea în premieră în faza principală Champions League, după ce a trecut cu 6-2 la general de Sturm Graz. Odată cu acest rezultat, Norvegia va avea o echipă în grupa celei mai importante competiții UEFA pentru prima dată după 18 ani, de când Rosenborg juca în UCL.

Odată cu aceste calificări, Kairat Almaty și Bodo/Glimt au intrat deja în istoria Ligii Campionilor printr-un motiv inedit, de ordin geografic. Formația din Kazahstan a devenit cel mai estic club din istoria UCL, fiind situat în mijlocul Asiei, în timp ce Bodo/Glimt a ajuns să fie cel mai nordic club din istoria Champions League.

Inclusiv Pafos, echipa lui Vlad Dragomir care s-a calificat după ce a învins-o pe Steaua Roșie Belgrad, este una dintre cele mai sudice echipe din istoria Ligii, acest record fiind deținut de Maccabi Tel Aviv.

Reclamă
