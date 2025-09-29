Moment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League - Antena Sport

Inter va primi marți vizita celor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale de UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Cristi Chivu își dorește să bifeze al doilea succes din actuala ediție a Ligii.
La conferința de presă ce a avut loc luni, antrenorul român a fost protagonistul unui moment amuzant, care a devenit rapid viral pe toate platformele de social media.
Cristi Chivu, în lacrimi la conferința de presă. Ce a pățit tehnicianul român
Slavia Praga va fi adversara Interului de marți de pe ”Giuseppe Meazza”, iar Cristi Chivu își dorește foarte mult ca echipa sa să obțină al doilea succes din actuala ediție de UEFA Champions League.
Tehnicianul român a prefațat în cadrul unei conferințe de presă disputa cu gruparea din prima ligă a Cehiei și și-a avertizat jucătorii cu privire la importanța acestui meci.
Chivu a fost însă și protagonistul unui moment care a stârnit hohote de râs în rândul jurnaliștilor. Un jurnalist i-a adresat o întrebare în limba cehă, iar antrenorul lui Inter și-a luat căștile pentru a asculta traducerea.
Din cauza unei probleme tehnice, căștile au scos un sunet puternic, care l-au deranjat vizibil pe acesta. Imediat, aceasta și-a pus mâinile la urechi: „Cine a cumpărat astea? Mi-au dat lacrimile. Scuză-mă”, a spus Chivu, spre amuzamentul jurnaliștilor prezenți.
Il rumore dei nemici [cit.] entra – letteralmente – nella conferenza stampa di Chivu alla vigilia di Inter-Slavia Praga. E lui, fra un’imprecazione e l’altra, se ne libera al meglio. pic.twitter.com/6YqGf2Fhuu
— Riccardo Spignesi (@INTER291103) September 29, 2025
- Jose Mourinho, nostalgic înainte de duelul cu fosta lui echipă, Chelsea: “Face parte din istoria vieţii mele”
- Cristi Chivu avertizează înaintea meciului cu Slavia Praga, din Liga Campionilor: „Niciun meci nu este ușor”
- Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean
- Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus
- Jose Mourinho nu se mai putea uita la meciurile lui Chelsea! Dezvăluirea făcută înaintea duelului direct: “A fost greu”