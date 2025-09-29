Moment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 29 septembrie 2025, 23:03

Cristi Chivu, la conferința de presă / Captură Inter TV

Inter va primi marți vizita celor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale de UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Cristi Chivu își dorește să bifeze al doilea succes din actuala ediție a Ligii.

La conferința de presă ce a avut loc luni, antrenorul român a fost protagonistul unui moment amuzant, care a devenit rapid viral pe toate platformele de social media.

Cristi Chivu, în lacrimi la conferința de presă. Ce a pățit tehnicianul român

Slavia Praga va fi adversara Interului de marți de pe ”Giuseppe Meazza”, iar Cristi Chivu își dorește foarte mult ca echipa sa să obțină al doilea succes din actuala ediție de UEFA Champions League.

Tehnicianul român a prefațat în cadrul unei conferințe de presă disputa cu gruparea din prima ligă a Cehiei și și-a avertizat jucătorii cu privire la importanța acestui meci.

Chivu a fost însă și protagonistul unui moment care a stârnit hohote de râs în rândul jurnaliștilor. Un jurnalist i-a adresat o întrebare în limba cehă, iar antrenorul lui Inter și-a luat căștile pentru a asculta traducerea.

Din cauza unei probleme tehnice, căștile au scos un sunet puternic, care l-au deranjat vizibil pe acesta. Imediat, aceasta și-a pus mâinile la urechi: „Cine a cumpărat astea? Mi-au dat lacrimile. Scuză-mă”, a spus Chivu, spre amuzamentul jurnaliștilor prezenți.

