Cristi Chivu avertizează înaintea meciului cu Slavia Praga, din Liga Campionilor: „Niciun meci nu este ușor” - Antena Sport

Inter se pregătește de un nou meci de UEFA Champions League, după succesul obținut pe terenul celor de la Ajax Amsterdam. Vicecampioana Italiei revine pe ”Giuseppe Meazza” pentru jocul cu Slavia Praga, din etapa a doua.
Cristi Chivu a prefațat la conferința de presă disputa contra formației din prima ligă a Cehiei și și-a avertizat indirect jucătorii cu privire la forța adversarului.
Cristi Chivu, înaintea meciului cu Slavia Praga
Echipa lui Cristi Chivu are un moral bun înaintea meciului cu Slavia Praga, din etapa a doua a grupei principale de UEFA Champions League. Italienii au trei puncte și vor primi pe teren propriu vizita cehilor.
La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul grupării din Serie A a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi. Chivu a subliniat importanța jocului de marți și a transmis că atitudinea va fi decisivă.
„Mi-au plăcut mereu evoluțiile echipei, încă din presezon și din prima etapă. Jocul a fost mereu acolo, iar evident, rezultatul influențează percepția tuturor. Am avut rezultate constante în ultima perioadă, dar trebuie mereu să fim atenți. Pericolele pot apărea oricând, adversarii au calitate și determinarea de a obține un rezultat. În Liga Campionilor, niciun meci nu este ușor.
Mă aștept la consistență, concentrare constantă, la umilința pe care această echipă a demonstrat-o și la dorința de a crește în toate aspectele. Există și adversari care pot crea probleme, iar tu trebuie să înțelegi momentele meciului: să știi ce să faci, cum să-ți menții echilibrul, cum să nu te pierzi și cum să fii concret și eficient în fața porții”.
Cristi Chivu: „Liga Campionilor e dificilă pentru toți”
„Mă aștept la un meci dificil, așa cum sunt toate în Liga Campionilor. Respectăm echipa Slavia, au o mare stabilitate alături de antrenorul lor și construiesc ceva important.
Sunt neînvinși în acest an, așa că va trebui să fim foarte atenți și să nu ne pierdem forma, încercând să dominăm și să arătăm de ce această echipă poate fi cea mai bună versiune a sa. Dacă nu reușim, va fi foarte greu. Va trebui să demonstrăm calitățile noastre. Liga Campionilor e dificilă pentru toți”, a declarat antrenorul lui Inter, potrivit tuttomercatoweb.com.
