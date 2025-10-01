Nota primită de Dennis Man, după ce a evoluat 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV - Antena Sport

Închide meniul
Nota primită de Dennis Man, după ce a evoluat 73 de minute în Bayer Leverkusen – PSV

Daniel Işvanca Publicat: 1 octombrie 2025, 23:59

Dennis Man în Bayer Leverkusen - PSV / Getty Images

Dennis Man a primit un vot de încredere din partea antrenorului Peter Bosz și a fost titularizat miercuri seară în duelul cu Bayer Leverkusen, din etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League.

Internaționalul român a intrat foarte bine în meci și a reușit să-și treacă în cont un assist după doar cinci minute, dar golul marcat de Perisic a fost anulat pentru ofsaid.

Dennis Man, peste media echipei în Leverkusen – PSV 1-1

După eșecul suferit pe teren propriu cu Arsenal, PSV Eindhoven a reușit să obțină primul punct din grupa principală de UEFA Champions League. Campioana Olandei a scos un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Bayer Leverkusen.

Dennis Man a fost introdus titular în acest joc și românul și-a făcut imediat simțită prezența, pasând decisiv la reușita din minutul 5 a lui Ivan Perisic. Din păcate, după analiza VAR s-a constatat că fusese ofsaid.

Fotbalistul transferat de la Parma a fost scos de pe teren în minutul 73 și înlocuit de Bajraktarevic, când tabela arăta scorul de 1-1. Kofane deschisese scorul în minutul 65 pentru gazde, dar Saibari a restabilit egalitatea, chiar înainte ca Man să părăsească terenul.

Pentru prestația sa de pe BayArena, jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost notat de către statisticienii de la Sofa Score cu nota 6.7, peste media întregii echipe.

Cifrele lui Dennis Man din Bayer Leverkusen – PSV 1-1

  • 73 de minute jucate
  • 46 de atingeri
  • 32 de pase reușite din 36 (89%)
  • o pasă decisivă
  • o ocazie mare creată
  • 3 dribblinguri reușite din 5
  • 4 dueluri la sol câștigate din 9
  • 9 posesii pierdute
