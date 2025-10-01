Nota primită de Dennis Man, după ce a evoluat 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV - Antena Sport

Dennis Man a primit un vot de încredere din partea antrenorului Peter Bosz și a fost titularizat miercuri seară în duelul cu Bayer Leverkusen, din etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League.
Internaționalul român a intrat foarte bine în meci și a reușit să-și treacă în cont un assist după doar cinci minute, dar golul marcat de Perisic a fost anulat pentru ofsaid.
Dennis Man, peste media echipei în Leverkusen – PSV 1-1
După eșecul suferit pe teren propriu cu Arsenal, PSV Eindhoven a reușit să obțină primul punct din grupa principală de UEFA Champions League. Campioana Olandei a scos un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Bayer Leverkusen.
Dennis Man a fost introdus titular în acest joc și românul și-a făcut imediat simțită prezența, pasând decisiv la reușita din minutul 5 a lui Ivan Perisic. Din păcate, după analiza VAR s-a constatat că fusese ofsaid.
Fotbalistul transferat de la Parma a fost scos de pe teren în minutul 73 și înlocuit de Bajraktarevic, când tabela arăta scorul de 1-1. Kofane deschisese scorul în minutul 65 pentru gazde, dar Saibari a restabilit egalitatea, chiar înainte ca Man să părăsească terenul.
Pentru prestația sa de pe BayArena, jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost notat de către statisticienii de la Sofa Score cu nota 6.7, peste media întregii echipe.
Cifrele lui Dennis Man din Bayer Leverkusen – PSV 1-1
- 73 de minute jucate
- 46 de atingeri
- 32 de pase reușite din 36 (89%)
- o pasă decisivă
- o ocazie mare creată
- 3 dribblinguri reușite din 5
- 4 dueluri la sol câștigate din 9
- 9 posesii pierdute
- Barcelona – PSG 1-2. Parizienii, victorie obţinută în ultimul minut. Ploaie de goluri în minutul 90. Toate rezultatele
- Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV
- Barcelona, de neoprit! Golul lui Ferran Torres a stabilit cea mai lungă serie din istoria catalanilor
- Violențe pe străzile din Napoli, înaintea meciului cu Sporting Lisabona! Conflicte sângeroase între suporteri
- “Ai fost vreodată portar?”. Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL