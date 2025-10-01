Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen - PSV - Antena Sport

Dennis Man a avut ghinion în timpul meciului dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, din etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League.
Internaţionalul român a fost titularizat în premieră de către Peter Bosz şi a primit un vot de încredere după ce a pasat decisiv etapa trecută, cu Excelsior.
Dennis Man, aproape de un assist în în Bayer Leverkusen – PSV
În minutul 5, PSV a fost foarte aproape de a deschide scorul pe BayArena. Dennis Man a primit un balon pe flancul drept şi a centrat în forţă. Mingea trimisă de internaţionalul român l-a găsit pe Ivan Perisic, croatul trimiţând fără probleme în poartă.
Din nefericire pentru echipa lui Dennis Man, reuşita lui Ivan Perisic a fost anulată din cauza unui offside, iar internaţionalul român nu şi-a mai trecut în cont, pentru moment, încă o pasă decisivă la PSV.
Acest lucru nu i-a împiedicat pe jurnaliştii olandezi să aprecieze execuţia lui Dennis Man:
“Dennis Man trimite o centrare excelentă, cu efect spre bara a doua, unde Ivan Perišić reușește o lovitură de cap impecabilă. Dar se pare că Perišić a fost puțin în poziție de ofsaid”, au scris olandezii de la nu.nl.
Echipele de start în Bayer Leverkusen – PSV
- Bayer Leverkusen: Flekken – Quansah, Bade, Tapsoba – Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo – Tillman, Poku – Kofane
Rezerve: Blaswich, Lomb, Echeverri, Arthur, Ben Seghir, Maza, Izekor, Belocian
Antrenor: Kasper Hjulmand
- PSV: Kovar – Mauro Junior, Obispo, Gassiorowski, Salah-Eddine – Saibari, Schouten, Veerman – Man, Til, Perisic
Rezerve: Olij, Schiks, Flamingo, Wannger, Driouech, Bajraktarevic, Fernandez, Nagalo, Van Duiven
Antrenor: Peter Bosz
