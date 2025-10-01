Închide meniul
Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen - PSV - Antena Sport

Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV

Publicat: 1 octombrie 2025, 22:59

Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV

Dennis Man, în Bayer Leverkusen - PSV / Profimedia

Dennis Man a avut ghinion în timpul meciului dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, din etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League.

Internaţionalul român a fost titularizat în premieră de către Peter Bosz şi a primit un vot de încredere după ce a pasat decisiv etapa trecută, cu Excelsior.

Dennis Man, aproape de un assist în în Bayer Leverkusen – PSV

În minutul 5, PSV a fost foarte aproape de a deschide scorul pe BayArena. Dennis Man a primit un balon pe flancul drept şi a centrat în forţă. Mingea trimisă de internaţionalul român l-a găsit pe Ivan Perisic, croatul trimiţând fără probleme în poartă.

Din nefericire pentru echipa lui Dennis Man, reuşita lui Ivan Perisic a fost anulată din cauza unui offside, iar internaţionalul român nu şi-a mai trecut în cont, pentru moment, încă o pasă decisivă la PSV.

Acest lucru nu i-a împiedicat pe jurnaliştii olandezi să aprecieze execuţia lui Dennis Man:

“Dennis Man trimite o centrare excelentă, cu efect spre bara a doua, unde Ivan Perišić reușește o lovitură de cap impecabilă. Dar se pare că Perišić a fost puțin în poziție de ofsaid”, au scris olandezii de la nu.nl.

Echipele de start în Bayer Leverkusen – PSV

  • Bayer Leverkusen: Flekken – Quansah, Bade, Tapsoba – Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo – Tillman, Poku – Kofane
    Rezerve: Blaswich, Lomb, Echeverri, Arthur, Ben Seghir, Maza, Izekor, Belocian
    Antrenor: Kasper Hjulmand
  • PSV: Kovar – Mauro Junior, Obispo, Gassiorowski, Salah-Eddine – Saibari, Schouten, Veerman – Man, Til, Perisic
    Rezerve: Olij, Schiks, Flamingo, Wannger, Driouech, Bajraktarevic, Fernandez, Nagalo, Van Duiven
    Antrenor: Peter Bosz
