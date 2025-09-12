Primul meci al lui Real Madrid din Champions League, considerat de mare risc. Decizia luată de autorităţi - Antena Sport

Meciul dintre Real Madrid și Olympique Marseille, care va avea loc marți, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal, a fost clasificat joi ca fiind de ”risc ridicat” de ministerul spaniol de Interne.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebată de AFP, o sursă din minister a precizat că acest grad ridicat de risc implică angajarea unui dispozitiv de securitate întărit, fără altă consecință majoră pentru suporterii echipei franceze decât controale succesive pentru a preveni riscul de aglomerație.

Primul meci al lui Real Madrid din Champions League, considerat de mare risc

Mai multe mii de suporteri ai echipei OM sunt așteptate în capitala Spaniei pentru acest meci, primul pentru Olympique în Liga Campionilor din sezonul 2022-23.

Autoritățile spaniole nu au precizat motivul pentru care meciul este considerat de ”risc ridicat”.

În 2008, un suporter al echipei Olympique Marseille, Santos Mirasierra, a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru participarea la încăierările cu forțele de ordine la meciul cu Atletico Madrid, de pe Stadionul ”Vicente Calderon” din Liga Campionilor. Ulterior el a fost eliberat pe cauțiune și și-a ispășit pedeapsa în Franța, devenind un simbol al mișcării ”ultra” în Europa.