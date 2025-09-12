Primul meci al lui Real Madrid din Champions League, considerat de mare risc. Decizia luată de autorităţi - Antena Sport

Închide meniul
Primul meci al lui Real Madrid din Champions League, considerat de mare risc. Decizia luată de autorităţi

12 septembrie 2025, 10:41

Jucătorii lui Real Madrid, la startul unui meci/ Profimedia

Meciul dintre Real Madrid și Olympique Marseille, care va avea loc marți, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal, a fost clasificat joi ca fiind de ”risc ridicat” de ministerul spaniol de Interne.

Întrebată de AFP, o sursă din minister a precizat că acest grad ridicat de risc implică angajarea unui dispozitiv de securitate întărit, fără altă consecință majoră pentru suporterii echipei franceze decât controale succesive pentru a preveni riscul de aglomerație.

Mai multe mii de suporteri ai echipei OM sunt așteptate în capitala Spaniei pentru acest meci, primul pentru Olympique în Liga Campionilor din sezonul 2022-23.

Autoritățile spaniole nu au precizat motivul pentru care meciul este considerat de ”risc ridicat”.

În 2008, un suporter al echipei Olympique Marseille, Santos Mirasierra, a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru participarea la încăierările cu forțele de ordine la meciul cu Atletico Madrid, de pe Stadionul ”Vicente Calderon” din Liga Campionilor. Ulterior el a fost eliberat pe cauțiune și și-a ispășit pedeapsa în Franța, devenind un simbol al mișcării ”ultra” în Europa.

Pe lângă Marseille, Real Madrid se va mai duela cu Kairat Almaty, Juventus, Liverpool, Olympiacos, Manchester City, Monaco şi Benfica în faza principală din Champions League.

1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 5 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: "Manieră abuzivă" 6 "Ce să facă Hagi?" Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. "Tricolorul" criticat: "Mai bun ca fotomodel"
