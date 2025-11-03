Probleme pentru Liverpool înaintea duelului stelar cu Real Madrid. Alexander Isak, în continuare OUT - Antena Sport

Alexander Isak va rata duelul stelar al lui Liverpool cu Real Madrid, din etapa a patra a grupei de Champions League. Partida se va disputa marți, de la ora 22:00.
Mijlocaşul lui Liverpool, Curtis Jones, s-a “reîntors la antrenamente”, dar atacantul Alexander Isak a rămas indisponibil pentru antrenamentul deschis înaintea vizitei lui Real Madrid în Liga Campionilor”, scrie DPA.
Alexander Isak nu va juca în Liverpool – Real Madrid
Jones a ratat ultimele două meciuri din cauza unei probleme minore la inghinal, dar s-a alăturat restului lotului pentru sesiunea de prânz deschisă presei.
Isak, transferat cu suma record de 125 de milioane de lire sterline (164,4 milioane de dolari), nu a mai jucat de când a intrat la pauză în victoria din Liga Campionilor de la Frankfurt, acum două săptămâni, din cauza unei probleme tot la inghinal.
Portarul Alisson Becker şi fundaşul Jeremie Frimpong (ambii cu probleme la ischiogambieri) rămân indisponibili.
Arne Slot, despre Trent Alexander-Arnold: “Eu am amintiri grozave cu el”
Arne Slot, antrenorul “cormoranilor”, nu a scăpat fără să fie întrebat despre fostul său elev și a ținut să își aducă aminte cu bine de el. Totuși, batavul nu știe dacă fanii îi vor împărtăși opinia când îl vor vedea pe fundașul de 27 de ani.
“Pot să vă spun doar ce voi face eu. Eu am amintiri grozave alături de el ca persoană. Experiența mea de a lucra alături de el e una pozitivă. Îmi aduc aminte de cum mă uitam la el la televizor…
Avem câteva momente minunate împreună în tricoul lui Liverpool. Eu îi voi oferi o primire călduroasă, dar nu știu cum îl vor primi fanii“, a spus antrenorul lui Liverpool, potrivit marca.com.
