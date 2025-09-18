PSG a mai primit o lovitură, după 4-0 cu Atalanta în UEFA Champions League - Antena Sport

Paris Saint Germain a început ca din tun noul sezon de UEFA Champions League. Campioana en-titre a surclasat-o pe Atalanta pe Parc des Princes, scor 4-0. Din păcate. Luis Enrique nu a scăpat fără jucător accidentat.
Tehnicianul campioanei din Hexagon l-a pierdut pe portughezul Joao Neves, care a suferit o accidentare în timpul partidei de miercuri seară, fiind înlocuit în a doua repriză.
Joao Neves s-a accidentat. Luis Enrique mai pierde un jucător important
Paris Saint Germain și-a arătat încă o dată calitatea. Formația antrenată de Luis Enrique a debutat perfect în noua ediție de UEFA Champions League și s-a impus cu scorul de 4-0 în fața celor de la Atalanta.
Gruparea pariziană a controlat partida de la un capăt la celălalt, dar temerea lui Luis Enrique s-a adeverit. În minutul 58, Joao Neves a părăsit terenul accidentat.
Mijlocașul portughez a acuzat probleme musculare și va sta pe bară undeva la 7 zile, conform unui anunț făcut de presa din Hexagon. PSG nu i-a avut disponibili pentru jocul de miercuri pe Ousmane Dembele și Desire Doue, ambii accidentați.
El va rata derby-ul cu Marseille, programat pe data de 21 septembrie. Cel mai probabil, acesta va fi apt pentru disputa din campionat, cu Auxerre, care va avea loc pe data de 27 septembrie.
📌 Point médical concernant João Neves@Aspetar
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2025
