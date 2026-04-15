Raphinha și-a cerut scuze după ce a ironizat-o pe Atletico Madrid: “Nu se aliniază cu valorile mele”

Andrei Nicolae Publicat: 15 aprilie 2026, 17:15

Raphinha și-a cerut scuze după ce a ironizat-o pe Atletico Madrid: Nu se aliniază cu valorile mele

Raphinha, la finalul unui meci / Profimedia

Raphinha a venit acum puțin timp cu un mesaj prin care a ținut să își ceară scuze pentru modul în care a reacționat la adresa fanilor lui Atletico Madrid după eliminarea din Liga Campionilor. După fluierul final al confruntării de pe Metropolitano, brazilianul i-a ironizat pe suporterii “rojiblanco”, cărora le-a transmis că indiferent de adversar, vor fi eliminați din semifinalele UCL.

Barcelona a fost eliminată marți seara din Champions League în faza sferturilor la capătul unui duel extrem de încrâncenat cu rivala Atletico Madrid. Formația “blaugrana” avea misiunea să întoarcă scorul de 0-2 din tur și a reușit asta după aproximativ 25 de minute, însă echipa lui Diego Simeone a marcat și ea o dată, tabela rămânând neschimbată. Astfel, echipa din capitala Spaniei s-a impus cu scorul de 3-2 la general.

Raphinha își face “mea culpa” după ce s-a întâmplat pe Metropolitano

După meci, unul dintre protagoniștii din tabăra Barcelonei a fost Raphinha, care a acuzat vehement arbitrajul și care a avut și ceva de împărțit cu fanii de pe Metropolitano. Fotbalistul aflat anul trecut în cursa pentru Balonul de Aur a fost surprins în timp ce râdea ironic şi gesticula către tribune, iar jurnaliştii de la Mundo Deportivo scriu că brazilianul a avut un mesaj categoric către fanii lui Atletico. În semifinale, indiferent de adversară, echipa lui Simeone va fi eliminată, Raphinha strigând de mai multe ori “OUT” către fani.

La câteva ore distanță după publicarea imaginilor respective, Raphinha a și-a cerut iertare pentru ce s-a întâmplat. Brazilianul a explicat că se afla într-un conflict cu un fan care nu l-a respectat, iar astfel s-a ajuns la gesturile respective.

Îmi pare rău pentru gestul meu. Nu este ceva care se aliniază cu valorile și caracterul meu. S-a întâmplat într-un moment tensionat în timp ce îi dădeam replica unui fan care nu îmi acorda respect seara trecută“, a scris fotbalistul sud-american pe rețelele sociale.

Dacă brazilianul și-a cerut scuze pentru gesturile înspre fanii lui Atletico, acesta nu a spus nimic despre comentariile la adresa arbitrajului, pentru care riscă să primească până la trei etape de suspendare.

Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Secretele vilei de lux a bugetarului care ascundea 500.000 de euro în cutia de pantofi. Cum a ajuns Cristian Anton să pună mâna pe terenul primăriei
