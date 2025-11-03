Reacția englezilor, după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Liverpool - Real Madrid: „O veste proastă” - Antena Sport

Istvan Kovacs a primit o delegare de „lux” din partea celor de la UEFA, fiind desemnat să conducă cel mai tare meci al etapei cu numărul 4 din faza principală a Ligii Campionilor.

Centralul din Carei va arbitra super-duelul Liverpool – Real Madrid, iar presa din Anglia a reacționat după delegarea făcută de forul continental.

Istvan Kovacs, la centrul meciului Liverpool – Real Madrid

Liverpool va primi marți vizita celor de la Real Madrid, iar jocul îl va avea la centru pe arbitrul Istvan Kovacs. Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar Marcel Bîrsan va fi al patrulea oficial. La VAR vor fi prezenţi Bastian Dankert (Germania) şi Fedayi San (Elveţia).

Presa din Marea Britanie a comentat decizia celor de la UEFA de a-l delega pe centralul din Carei și a catalogat-o drept „o veste proastă” pentru clubul condus de Arne Slot.

„UEFA l-a desemnat pe Istvan Kovacs drept arbitru pentru meciul de marți din Liga Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid. Aceasta ar putea fi o veste proastă pentru cormorani, deoarece arbitrul român a condus și prima manșă a optimilor de finală dintre cele două echipe în sezonul 2022/23, meci încheiat cu victoria Realului, scor 5-2”, au scris cei de la liverpool.com.