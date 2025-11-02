Istvan Kovacs va arbitra Liverpool - Real Madrid! Delegare "de lux" pentru cel mai bun arbitru român - Antena Sport

Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) va conduce de la centru duelul “de lux” dintre Liverpool şi Real Madrid din Liga Campionilor.

Duelul “cormoranilor” cu liderul din LaLiga va avea loc marţi, de la ora 22:00. Kovacs va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar Marcel Bîrsan va fi al patrulea oficial. La VAR vor fi prezenţi Bastian Dankert (Germania) şi Fedayi San (Elveţia).

Istvan Kovacs va arbitra cel mai tare meci din etapa a 4-a a Ligii Campionilor, Liverpool – Real Madrid

În acest sezon, acesta va fi al treilea meci pe care Istvan Kovacs îl va conduce în Liga Campionilor, după Olympiacos – Pafos 0-0 şi Villarreal – Juventus 2-2.

Istvan Kovacs traversează o perioadă excelentă în carieră. Centralul din Carei a fost nominalizat la titlul de cel mai bun arbitru din lume. Kovacs se află chiar printre favoriţii la cea mai mare distincţie din arbitraj, în condiţiile în care a condus de la centru finala Ligii Campionilor din sezonul trecut, PSG – Inter 5-0. 25 de arbitri din lume au fost nominalizaţi pentru această prestigioasă distincţie.

Anul 2025 i-a adus românului o serie de partide importante pe care le-a condus, dintre care șapte de Champions League, printre care Real Madrid – Manchester City, Liverpool – PSG și finala competiției, PSG – Inter. În plus, Istvan Kovacs a arbitrat meciul PSG – Atletico Madrid de la Campionatul Mondial al Cluburilor.