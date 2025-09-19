Reacţia lui Pep Guardiola după ce Erling Haaland i-a surclasat pe Messi şi Ronaldo în Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Pep Guardiola după ce Erling Haaland i-a surclasat pe Messi şi Ronaldo în Champions League

Publicat: 19 septembrie 2025, 8:56

Erling Haaland şi Pep Guardiola - Profimedia Images

Erling Haaland a deschis scorul în meciul câştigat de Manchester City în faţa lui Napoli, 2-0, în prima etapă a acestei ediţii a Ligii Campionilor, stabilind astfel un record al competiţiei.

Norvegianul a devenit jucătorul care a ajuns cel mai repede la 50 de goluri înscrise în Champions League, el având nevoie de doar 49 de partide. Precedentul deţinător al recordului era Ruud van Nisterlooy, care atinsese această bornă în 62 de meciuri.

Pep Guardiola l-a lăudat pe Erling Haaland

Lionel Messi a avut nevoie de 66 de dueluri pentru a înscrie golul 50, în timp ce Cristiano Ronaldo nu se află nici în top 5 la acest capitol, acolo unde îi mai găsim pe Robert Lewandowski (77) şi pe Kylian Mbappe (79).

“Suntem fericiţi să îl avem. Vreau doar să îl felicit, pentru că se află deja alături de golgheteri precum Van Nisterlooy, Lewandowski, dar mai ales lângă uriaşii Cristiano şi Messi. Să fie acolo este incredibil”, a spus Guardiola, citat de The Guardian.

Nordicul de 25 de ani cotat la 180 de milioane de euro este al zecelea fotbalist care înscrie 50 de goluri în Champions League, media lui fiind de 1.02 goluri pe meci. Messi şi Lewandowski au marcat 0.79 goluri pe meci, iar Ronaldo 0.77.

Erling Haaland are un început perfect de sezon. El a marcat 9 goluri şi a oferit un assist în cele 9 meciuri disputate în toate competiţiile în tricoul lui Manchester City. Aici adăugăm şi cele 5 goluri înscrise în poarta Moldovei, în preliminariile World Cup 2026.

 

