S-a încins atmosfera înainte de Real Madrid - Marseille! Fanii francezi, bătăi cu poliția lângă stadion - Antena Sport

Real Madrid și Marseille se întâlnesc marți seară în prima etapă a fazei principale din UEFA Champions League. Partida are loc pe ”Bernabeu”, acolo unde sunt așteptați câteva sute de ultrași francezi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceștia au creat probleme cu puțin timp înainte de startul jocului, chiar în afara stadionului. Forțele de ordine au intervenit imediat și au dus o adevărată luptă cu suporterii veniți din Hexagon.

Suporterii lui Marseille, lupte de stradă cu poliția

Marseille a revenit în UEFA Champions League, iar gruparea din Hexagon are un adevărat test în prima etapă a grupelor. Formația pregătită de Roberto De Zerbi joacă pe terenul celor de la Real Madrid.

Echipa va fi susținută de câteva sute de fani pe ”Bernabeu”, iar aceștia au ieșit deja în evidență încă de dinaintea partidei. Poliția din Madrid a avut de furcă, fiind nevoită să gestioneze o gașcă agresivă de suporteri ai francezilor.

Marseille fans are causing chaos near the Santiago Bernabéu

pic.twitter.com/Nc87U4VZgJ

— Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) September 16, 2025