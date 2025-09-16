S-a încins atmosfera înainte de Real Madrid - Marseille! Fanii francezi, bătăi cu poliția lângă stadion - Antena Sport

Real Madrid și Marseille se întâlnesc marți seară în prima etapă a fazei principale din UEFA Champions League. Partida are loc pe ”Bernabeu”, acolo unde sunt așteptați câteva sute de ultrași francezi.
Aceștia au creat probleme cu puțin timp înainte de startul jocului, chiar în afara stadionului. Forțele de ordine au intervenit imediat și au dus o adevărată luptă cu suporterii veniți din Hexagon.
Suporterii lui Marseille, lupte de stradă cu poliția
Marseille a revenit în UEFA Champions League, iar gruparea din Hexagon are un adevărat test în prima etapă a grupelor. Formația pregătită de Roberto De Zerbi joacă pe terenul celor de la Real Madrid.
Echipa va fi susținută de câteva sute de fani pe ”Bernabeu”, iar aceștia au ieșit deja în evidență încă de dinaintea partidei. Poliția din Madrid a avut de furcă, fiind nevoită să gestioneze o gașcă agresivă de suporteri ai francezilor.
Marseille fans are causing chaos near the Santiago Bernabéu
pic.twitter.com/Nc87U4VZgJ
— Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) September 16, 2025
#Marseille fans at the Real Madrid away game. (16.09.2025) pic.twitter.com/H1RRLcdY6x
— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) September 16, 2025
Cum arată echipele de start la Real Madrid – Marseille
- Real Madrid (4-3-3): Courtois – Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras- Valverde, Tchouameni, Arda Guler- Mastantuono, Mbappe, Rodrygo; Rezerve: Lunin, Gonzalez, Carvajal, Alaba, Bellingham, Camavinga, Vinicius, Gonzalo, Asencio, Ceballos, Fran Garcia, Diaz; Antrenor: Xabi Alonso
- Marseille (4-2-3-1): Rulli – Pavard, Medina, Balerdi, Emerson- Kondogbia, Hojbjerg- Greenwood, O’Riley, Weah- Aubameyang; Rezerve: de Lange, Van Neck, Egan-Riley, Gomes, Gouiri, Paixao, Vermeeren, Nadir, Vaz, Bakola, Murillo; Antrenor: Roberto De Zerbi
- Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față
- Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu „lăncierii”: „Căpitanul”
- Statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea UEFA Champions League
- Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație
- Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină