"Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?" Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax - Antena Sport

“Te-au deranjat zvonurile unei eventuale demiteri?” Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă după victoria cu Ajax

Publicat: 18 septembrie 2025, 10:18

Cristi Chivu, la o conferinţă de presă - Profimedia Images

Interul lui Cristi Chivu a pierdut două meciuri consecutive în Serie A, cu Udinese, scor 1-2, și cu Juventus, scor 3-4, iar zvonurile unei eventuale demiteri au apărut în presa din Cizmă.

După victoria extrem de importantă cu Ajax, 2-0, la debutul său ca antrenor în Liga Campionilor, românul de 44 de ani a fost întrebat dacă l-au deranjat discuţiile legate de eventualii înlocuitori, pe listă fiind atunci chiar şi Jose Mourinho.

Cristi Chivu nu se teme de demiterea de la Inter

“Nu am nicio piatră în pantof. Nu sunt mai bun acum decât eram înainte. Îmi fac treaba și încerc să dau tot ce am mai bun”, a spus Cristi Chivu, după ce iniţial îşi lăudase jucătorii.

“Nu îmi pasă de critici, nu mă voi simţi mai bine şi nu m-am simţit mai rău înainte. Îmi fac treaba, pur şi simplu, nu mă gândesc la reputaţia mea. Lucrez pentru echipă, pentru a o îmbunătăţi. Am dat totul şi am jucat sub presiune. Dorinţa de a juca mai bine a fost evidentă”.

Pe lista antrenorilor despre care s-a scris în presa din Italia că l-ar putea înlocui pe Cristi Chivu se mai află şi Luciano Spalletti şi Roberto Mancini. Asta în contextul în care Jose Mourinho s-a înţeles deja cu Benfica.

Inter revine la Milano pentru meciul cu Sassuolo, după care va merge pe terenul lui Cagliari. Următorul meci din Champions League, programat pe 30 septembrie, va fi pe teren propriu, atunci când va primi vizita cehilor de la Slavia Praga.

