Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille

Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille

Publicat: 17 septembrie 2025, 8:17

Comentarii
Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille

Faza controversată din Real Madrid - Marseille / Profimedia

Real Madrid a câştigat cu 2-1 meciul de pe teren propriu cu Olympique Marseille, din prima etapă a noului sezon din UEFA Champions League. Madrilenii s-au chinuit însă în partida de pe Santiago Bernabeu, dar au obţinut victoria, în 10 oameni, graţie golului marcat de Kylian Mbappe din penalty, în minutul 81.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Facundo Medina a atins mingea cu mâna în careu, din cădere, iar arbitrul Peljto a dictat lovitură de la 11 metri. Cu ceva emoţii, Kylian Mbappe a înscris, iar madrilenii aveau să câştige partida.

Specialistul în arbitraj din Spania contestă penalty-ul obţinut de Real Madrid cu Marseille

Cu toate acestea, expertul în arbitraj al publicaţiei Marca este de părere că penalty-ul pe care Real Madrid l-a primit în minutul 81 nu a fost acordat corect:

“În opinia mea, penalty-ul nu a fost acordat corect deoarece este vorba despre o acţiune naturală. Jucătorul s-a aruncat la pământ şi braţul său nu s-a dus după minge”, a declarat Perez Burrull, expertul în arbitraj al spaniolilor de la Marca.

Real Madrid a avut nevoie de două goluri marcate de Mbappe din lovitură de la 11 metri pentru a câştiga duelul contra lui Marseille. Francezii au deschis scorul în minutul 22, prin Timothy Weah, dar Mbappe a restabilit egalitatea rapid, în minutul 29, din penalty.

Reclamă
Reclamă

În minutul 72, Dani Carvajal, jucător intrat în minutul 5 după accidetarea lui Trent Alexander-Arnold, a fost eliminat, după ce l-a lovit cu capul în figură pe Geronimo Rulli. Cu toate acestea, echipa lui Xabi Alonso s-a impus graţie golului marcat de Mbappe în minutul 81.

Pentru Real Madrid urmează trei meciuri în La Liga, cu Espanyol, Levante şi derby-ul cu Atletico, după care va avea parte de lunga deplasare în Kazahstan, pentru meciul cu Kairat Almaty, din a doua etapă a grupei principale UEFA Champions League. De partea cealaltă, Marseille joacă duminică împotriva lui PSG, urmând ca până la meciul cu Ajax din etapa a doua să o mai întâlnească şi pe Strasbourg.

Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe anAfacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
Fanatik.ro
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
9:09
Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid – Marseille 2-1, în care a fost doar rezervă
8:46
Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League
8:37
Roberto De Zerbi a “tunat” după penalty-ul primit de Real Madrid pe finalul meciului cu Marseille: “O ruşine”
8:00
Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului
7:30
Performera serii în UCL juca în a treia ligă acum zece ani! „Gigantul” născut în 1897 și trezit după jumătate de secol
0:20
Juventus – Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 3 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 4 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 5 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax 6 Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter