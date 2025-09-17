Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille - Antena Sport

Real Madrid a câştigat cu 2-1 meciul de pe teren propriu cu Olympique Marseille, din prima etapă a noului sezon din UEFA Champions League. Madrilenii s-au chinuit însă în partida de pe Santiago Bernabeu, dar au obţinut victoria, în 10 oameni, graţie golului marcat de Kylian Mbappe din penalty, în minutul 81.
Facundo Medina a atins mingea cu mâna în careu, din cădere, iar arbitrul Peljto a dictat lovitură de la 11 metri. Cu ceva emoţii, Kylian Mbappe a înscris, iar madrilenii aveau să câştige partida.
Specialistul în arbitraj din Spania contestă penalty-ul obţinut de Real Madrid cu Marseille
Cu toate acestea, expertul în arbitraj al publicaţiei Marca este de părere că penalty-ul pe care Real Madrid l-a primit în minutul 81 nu a fost acordat corect:
“În opinia mea, penalty-ul nu a fost acordat corect deoarece este vorba despre o acţiune naturală. Jucătorul s-a aruncat la pământ şi braţul său nu s-a dus după minge”, a declarat Perez Burrull, expertul în arbitraj al spaniolilor de la Marca.
Real Madrid a avut nevoie de două goluri marcate de Mbappe din lovitură de la 11 metri pentru a câştiga duelul contra lui Marseille. Francezii au deschis scorul în minutul 22, prin Timothy Weah, dar Mbappe a restabilit egalitatea rapid, în minutul 29, din penalty.
În minutul 72, Dani Carvajal, jucător intrat în minutul 5 după accidetarea lui Trent Alexander-Arnold, a fost eliminat, după ce l-a lovit cu capul în figură pe Geronimo Rulli. Cu toate acestea, echipa lui Xabi Alonso s-a impus graţie golului marcat de Mbappe în minutul 81.
Pentru Real Madrid urmează trei meciuri în La Liga, cu Espanyol, Levante şi derby-ul cu Atletico, după care va avea parte de lunga deplasare în Kazahstan, pentru meciul cu Kairat Almaty, din a doua etapă a grupei principale UEFA Champions League. De partea cealaltă, Marseille joacă duminică împotriva lui PSG, urmând ca până la meciul cu Ajax din etapa a doua să o mai întâlnească şi pe Strasbourg.
