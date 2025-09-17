Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille - Antena Sport

Real Madrid a câştigat cu 2-1 meciul de pe teren propriu cu Olympique Marseille, din prima etapă a noului sezon din UEFA Champions League. Madrilenii s-au chinuit însă în partida de pe Santiago Bernabeu, dar au obţinut victoria, în 10 oameni, graţie golului marcat de Kylian Mbappe din penalty, în minutul 81.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Facundo Medina a atins mingea cu mâna în careu, din cădere, iar arbitrul Peljto a dictat lovitură de la 11 metri. Cu ceva emoţii, Kylian Mbappe a înscris, iar madrilenii aveau să câştige partida.

Specialistul în arbitraj din Spania contestă penalty-ul obţinut de Real Madrid cu Marseille

Cu toate acestea, expertul în arbitraj al publicaţiei Marca este de părere că penalty-ul pe care Real Madrid l-a primit în minutul 81 nu a fost acordat corect:

“În opinia mea, penalty-ul nu a fost acordat corect deoarece este vorba despre o acţiune naturală. Jucătorul s-a aruncat la pământ şi braţul său nu s-a dus după minge”, a declarat Perez Burrull, expertul în arbitraj al spaniolilor de la Marca.

Real Madrid a avut nevoie de două goluri marcate de Mbappe din lovitură de la 11 metri pentru a câştiga duelul contra lui Marseille. Francezii au deschis scorul în minutul 22, prin Timothy Weah, dar Mbappe a restabilit egalitatea rapid, în minutul 29, din penalty.