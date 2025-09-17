Real Madrid - Marseille 2-1, Juventus - Borussia Dortmund 4-4. Dramatism total în prima seară de Champions League - Antena Sport

Benfica – Qarabag 2-3, Min. 87: Incredibil! Oaspeții trec în avantaj după golul marcat de Kashchuk.

Real Madrid – Marseille 2-1, Min. 81: Kylian Mbappe transformă penalty-ul cu mari emoții.

Juventus – Borussia Dortmund 2-4, Min. 83: Bensebaini marchează din lovitură de la 11 metri.

Real Madrid – Marseille 1-1, Min. 72: Cartonaș roșu pentru Dani Carvajal. Căpitanul spaniolilor își lovește un adversar și este eliminat!

Juventus – Borussia Dortmund 2-3, Min. 75: Dortmund trece iarăși la conducerea jocului, grație golului marcat de Couto.

Juventus – Borussia Dortmund 2-2, Min. 68: Incredibil! Juventus revine din nou în meci și înscrie prin Vlahovic.

Juventus – Borussia Dortmund 1-2, Min. 65: Oaspeții trec din nou la conducerea jocului. Nmecha marchează la faza imediat următoare.

Juventus – Borussia Dortmund 1-1, Min. 64: Formația lui Igor Tudor egalează prin Yildiz.

Juventus – Borussia Dortmund 0-1, Min. 52: Adeyemi deschide scorul pentru nemți la Torino.

Benfica – Qarabag 2-2, Min. 48: Imediat după pauză, oaspeții restabilesc egalitatea prin Camilo Duran.

Update: S-au reluat meciurile.

Update: Pauză pe toate cele patru stadioane.

Real Madrid – Marseille 1-1, Min. 28: Kylian Mbappe restabilește egalitatea din lovitură de la 11 metri.

Benfica – Qarabag 2-1, Min. 31: Leandro Andrade reduce din diferență.

Real Madrid – Marseille 0-1, Min. 22: Timothy Weah detonează bomba pe Bernabeu, după mai multe ocazii mari ratate de „los blancos”.

Benfica – Qarabag 2-0, Min. 16: Pavlidis majorează avantajul portughezilor.

Benfica – Qarabag 1-0, Min. 6: S-a marcat și pe Estadio da Luz, acolo unde Barrenechea a înscris pentru gazde.

Tottenham – Villarreal 1-0, Min. 4: Englezii deschid scorul rapid pe teren propriu, după un autogol al lui Luiz Junior.

Update: Au început cele patru partide.

Update Athletic Bilbao – Arsenal 0-2: Final de meci pe San Mames, unde Arsenal s-a impus cu 2-0 grație inspirației lui Mikel Arteta. Doi jucători introduși în teren de antrenorul iberic, Martinelli și Trossard, au marcat.

Update PSV – Royale Union SG 1-3: Campioana din Belgia debutează perfect la primul ei meci din Liga Campionilor.

PSV – Royale Union SG 1-3, Min. 90+1: Olandezii marchează ceea ce pare a fi golul de onoare în partida de pe Philips Stadion.

Athletic Bilbao – Arsenal 0-2, Min. 87: Leandro Trossard își trece și el numele pe lista marcatorilor după o minge deviată în poarta lui Simon.

PSV – Royale Union SG 0-3, Min. 81: Belgienii duc scorul la unul de neprezentare fix la faza imediat următoare după ce Dennis Man a fost introdus în teren.

Athletic Bilbao – Arsenal 0-1, Min. 72: Londonezii deschid scorul prin Gabriel Martinelli la capătul unei curse care a început aproape de mijlocul terenului.

Update: Au reînceput cele două partide în desfășurare din Liga Campionilor.

Update: Echipele de start la partida dintre Real Madrid și Olympique Marseille:

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Guler – Mastantuono, Mbappe, Rodrygo

Olympique Marseille: Rulli – Medina, Balerdi, Pavard, Emerson – Greenwood, Kondogbia, Hojbjerg, Weah – O’Riley, Aubameyang

Echipele de start la partida dintre Benfica și Qarabag:

Benfica: Trubin – Dedic, Silva, Otameni, Dahl – Rios, Barrenechea – Aursnes, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis

Qarabag: Kochalski – Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev – Pedro Bicalho, Jankovic – Leandro Andrade, Kady Borges, Zoubir – Duran

Echipele de start la partida dintre Juventus și Borussia Dortmund:

Juventus: Di Gregorio – McKennie, Bremer, Kelly – Kalulu, Koopmeiners, K. Thuram, Cambiaso – Yildiz – David, Openda

Borussia Dortumund: Kobel – Ryerson, Anton, Bensebaini – Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Beier – Guirassy

Echipele de start la partida dintre Tottenham și Villarreal:

Tottenham: Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Spence – Sarr, Bentancur, Bergvall – Kudus, Richarlison, Simons

Villarreal: Junior – Mourino, Foyth, Veiga, Cardona – Buchanan, Comesana, Gueye, Pepe – Mikautadze, Perez

PSV – Royale Union SG 0-2: Pauză și în Olanda, unde PSV e condusă de campioana Belgiei, Royal Union Saint-Gilloise.

Athletic Bilbao – Arsenal 0-0: Pauză pe San Mames, la capătul unei prime reprize pline de ocazii.

PSV – Royale Union SG 0-2, Min. 39: Belgienii își dublează avantajul prin Ait El Hadj în urma unei acțiuni individuale fabuloase.

PSV – Royale Union SG 0-1, Min. 10: Oaspeții deschid scorul prin Promise David grație unei lovituri de la 11 metri.

Update: Au început primele două meciuri din faza ligii a UCL.

Update 18:49: Au apărut și echipele de start de la PSV Eindhoven – Royale Union Saint-Gilloise

PSV: Kovar – Dest, Flamingo, Obispo, Gasiorowski – Salibari, Schouten, Veerman – Perisic – Pepi, van Bommel

Royale Union SG: Scherpen – Khalaili, Mac Allister – Burgess, Leysen – Ait El Hadj, Zorgane, Rasmussen – Rodriguez, David, Niang.

Update 18:38: Au apărut echipele de start la partida dintre Athletic Bilbao și Arsenal.

Athletic Bilbao: Simon – Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro – Vesga, Jauregizar – Inaki Williams, Sancet, Navarro, Berenguer

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori – Merino, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyokeres, Eze

Știrea inițială

De la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, Real Madrid va primi vizita celor de la Olympique Marseille. Aceasta va fi prima întâlnire după aproape 16 ani. În precedentele patru partide, Real Madrid s-a impus de fiecare dată.

De la aceeaşi oră vom avea parte şi de reeditarea finalei Ligii Campionilor din 1997. La Torino are loc meciul dintre Juventus şi Borussia Dortmund.

Tottenham, câştigătoarea Europa League, va juca pe teren propriu contra “submarinului galben”, Villarreal. Al patrulea meci al serii care va începe la ora 22:00 este cel de la Lisabona dintre Benfica şi Qarabag.

Finala acestui sezon din UEFA Champions League va avea loc pe 30 mai 2026, la Budapesta, pe Puskas Arena. O altă schimbare importantă este legată de ora de start a ultimului act. În ultimii ani, finalele au început la ora 22:00, ora României. Din acest sezon, ora de start va fi 19:00.

Programul de marţi din UEFA Champions League

ora 19:45

Athletic Bilbao – Arsenal

PSV Eindhoven – Union Saint Gilloise

ora 22:00