Jose Mourinho vrea să dea lovitura! Karim Benzema e dorit de Benfica - Antena Sport

Jose Mourinho vrea să dea lovitura! Karim Benzema e dorit de Benfica

Publicat: 22 septembrie 2025, 14:33

Karim Benzema și Jose Mourinho / Profimedia

Jose Mourinho este hotărât să facă treabă la Benfica și și-a anunțat deja șefii că vrea să facă un transfer răsunător în iarnă. Este vorba despre Karim Benzema, fostul Balon de Aur și fost atacant al celor de la Real Madrid. Francezul evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al Ittihad.

Revenit la formația din Lisabona, Jose Mourinho a avut parte de un prim meci perfect. Într-o partidă care a fost LIVE în AntenaPLAY, Benfica s-a impus fără drept de apel pe terenul celor de la AFS, scor 3-0.

Jose Mourinho îl vrea pe Karim Benzema la Benfica

Potrivit teamtalk.com, pe lista lui Jose Mourinho se află Karim Benzema. Francezul a fost pregătit de antrenorul portughez timp de trei ani, atunci când “The Special One” era pe banca lui Real Madrid. Cu toate acestea, negocierile dintre lusitani și Al Ittihad nu se anunță deloc simple, potrivit jurnalistului Ekrem Konur.

Benzema mai are un an de contract cu Al Ittihad, iar formația din Arabia Saudită ar fi tentată să îi ofere un între 5 și 7 milioane de euro pentru a continua. Mai mult, Benfica nu este singura echipă care monitorizează situația atacantului de 37 de ani. Echipe din Ligue 1 și MLS sunt și ele interesate de serviciile Balonului de Aur din 2022.

În cazul în care transferul la Benfica se va materializa, Benzema își poate reîntâlni fosta echipă. Pe 28 ianuarie, în ultima etapă din faza principală UEFA Champions League, la Lisabona va veni Real Madrid.

Până atunci, Jose Mourinho va disputa primul meci pe Da Luz. Marți seară, de la ora 22:15, Benfica primește vizita celor de la Rio Ave, LIVE în AntenaPLAY.

  • 7 milioane de euro este cota de piață a lui Karim Benzema, potrivit transfermarkt.com
  • 2022 este anul în care Karim Benzema a câștigat Balonul de Aur
  • Lyon, Real Madrid și Al Ittihad sunt echipele din cariera atacantului francez
