Un nou român în Liga Portugal! Dorit şi de Dinamo, Tony Strata a semnat cu Vitoria Guimaraes! - Antena Sport

Un nou român în Liga Portugal! Dorit şi de Dinamo, Tony Strata a semnat cu Vitoria Guimaraes!

Publicat: 27 august 2025, 22:34

Un nou român în Liga Portugal! Dorit şi de Dinamo, Tony Strata a semnat cu Vitoria Guimaraes!

Tony Strata, prezentat oficial de Vitoria Guimaraes / Facebook Vitoria Guimaraes

Tony Strata (20 de ani) a semnat cu Vitoria Guimaraes şi a fost prezentat oficial de formaţia din Liga Portugal. Tony Strata este al doilea român care evoluează în Liga Portugal, competiţie transmisă în direct în AntenaPLAY.

Jucătorul naţionalei U21 a României mai era dorit şi de Dinamo. El a preferat să semneze cu Vitoria Guimaraes şi, la fel ca şi Ianis Stoica, va putea fi văzut live în AntenaPLAY.

Tony Strata, prezentat oficial la Vitoria Guimaraes

Tony Strata va purta tricoul cu numărul 66 la Vitoria Guimaraes. El a semnat un contract valabil pe 4 sezoane cu echipa portugheză.

Bine ai venit acasă, Tony Strata!”, a transmis Vitoria Guimaraes pe contul oficial de Facebook.

Ianis Stoica, celălalt român care evoluează în Liga Portugal, a înscris în chiar primul meci disputat în Liga Portugal, 1-1 cu Estoril. Fostul atacant al lui Hermannstadt a marcat la un minut după ce a fost introdus pe teren. Ianis Stoica a mai evoluat şi în partidele cu Benfica şi cu Alverca. La meciul cu Alverca Ianis Stoica a fost în premieră titular la Estrela, fiind înlocuit la pauză.

Tony Strata este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 400.000 de euro. El a fost adus de Vitoria Guimaraes de la formaţia franceză Ajaccio.

Tony Strata a fost titularul postului de fundaş dreapta al naţionalei U21 la EURO 2025. El a evoluat tot meciul în partidele cu Spania şi Slovacia şi a fost înlocuit în repriza secundă în primul meci al tricolorilor, cu Italia.

