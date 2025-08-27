Un nou român în Liga Portugal! Dorit şi de Dinamo, Tony Strata a semnat cu Vitoria Guimaraes! - Antena Sport

Tony Strata (20 de ani) a semnat cu Vitoria Guimaraes şi a fost prezentat oficial de formaţia din Liga Portugal. Tony Strata este al doilea român care evoluează în Liga Portugal, competiţie transmisă în direct în AntenaPLAY.

Jucătorul naţionalei U21 a României mai era dorit şi de Dinamo. El a preferat să semneze cu Vitoria Guimaraes.

Tony Strata, prezentat oficial la Vitoria Guimaraes

Tony Strata va purta tricoul cu numărul 66 la Vitoria Guimaraes. El a semnat un contract valabil pe 4 sezoane cu echipa portugheză.

“Bine ai venit acasă, Tony Strata!”, a transmis Vitoria Guimaraes pe contul oficial de Facebook.