Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vitoria Guimaraes - FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul

Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul

Andrei Nicolae Publicat: 18 ianuarie 2026, 18:34

Comentarii
Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul

FC Porto / Profimedia

Vitoria Guimaraes  – FC Porto este capul de afiș al zilei din Liga Portugaliei, competiție transmisă în direct pe AntenaPLAY. Liderul din clasament are nevoie de victorie pentru a se distanța de Sporting și Benfica, ambele câștigând în această etapă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru formația gazdă evoluează fotbalistul român Tony Strata. Porto are o linie de clasament impresionantă în acest sezon: 16 victorii, un rezultat de egalitate și nicio înfrângere.

Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30)

FC Porto este fără înfrângere în actuala ediție din Liga Portugal, iar liderul din clasament are nevoie de victorie, după ce rivalele Sporting și Benfica au înregistrat victorii, 3-0 cu Casa Pia, respectiv 2-0 cu Rio Ave.

Rio Ave – Benfica 0-2

Final de meci! 

Min. 25: GOL BENFICA! Echipa lui Jose Mourinho își dublează avantajul, după autogolul lui Ntoi.

Reclamă
Reclamă

Min. 16: GOL BENFICA! Barreiro deschide scorul cu o lovitură de cap.

Min. 1: A început partida!

Benfica lui Jose Mourinho va juca sâmbătă seară pe terenul celor de la Rio Ave, iar echipa acestuia are nevoie de victorie pentru a ține aproape de Sporting Lisabona, care a câștigat runda aceasta și liderul FC Porto.

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Reclamă

Tot sâmbătă, se vor mai juca partidele Gil Vicente – Nacional, AFS – Arouca și Alverca – Moreirense.

Sporting – Casa Pia 3-0 LIVE VIDEO

Min. 90+:6: Fluier final! Sporting – Casa Pia 3-0! Campioana a obţinut o victorie importantă, care o apropie momentan la 4 puncte de FC Porto

Min. 90: Casa Pia a rămas în 10! Claudio Mendes a fost eliminat după ce şi-a lovit un adversar

Min. 78: Sporting – Casa Pia 3-0! Revenit după o accidentare teribilă, Braganca a marcat! După o eroare a apărării oaspeţilor, mingea a ajuns la Luis Suarez, care i-a pasat decisiv lui Braganca. Acesta a înscris, mingea trecând printre picioarele portarului formaţiei Casa Pia

Min. 43: Sporting – Casa Pia 2-0! Geny Catamo a realizat “dubla”! El a înscris al doilea gol al său cu un şut plasat

Min. 38: Sporting – Casa Pia 1-0! Geny Catamo a deschis scorul cu un şut deviat

Min. 1: A început meciul!

Sporting vine la partida de pe Jose Alvalade după eliminarea din Cupa Ligii Portugaliei, unde a fost învinsă în semifinale de Vitoria Guimaraes, care a câștigat și trofeul de altfel. În precedenta etapă de campionat, “leii” au remizat cu Gil Vicente, scor 1-1, permițându-le rivalilor de la FC Porto să se ducă la șapte puncte distanță în frunte.

Dacă Sporting e pe poziția a 2-a, Casa Pia e abia pe locul 15, având 14 puncte după 15 etape. În precedenta etapă, formația din zona de jos a clasamentului a pierdut categoric cu Rio Ave, scor 1-3. Deși nu se află în zona “roșie”, Casa Pia tremură, pentru că e la egalitate de puncte cu Arouca, aflată pe loc de baraj, cele două fiind separate doar de golaveraj.

În partida tur dintre cele două, Sporting s-a impus cu 2-0 grație golurilor macate de Trincao și de Hjulmand. Acum, mijlocașul danez va fi absent din cauza unei suspendări provocate de cumulul de “galbene”.

Hjulmand nu e singura absență a lui Rui Borges, care nu îi va avea la dispoziție nici pe Araujo, Blopa, Diomande, Goncalves, Ioannidis, Eduardo Quaresma, Quenda sau Santos.

Echipele probabile la Sporting – Casa Pia

Sporting: Silva – Fresneda, Reis, Inacio, Vagiannidis – Simoes, Morita – Catamo, Trincao, Santos – Suarez;

Casa Pia: Sequeira – Conte, Foonte, Sousa, Larrazabal – Brito, Nhaga – Livolant, Oukili, Nsona – Cassiano.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
19:29
LIVE SCOREIanis Hagi, în afara lotului lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbache. Ionuț Radu, titular în Celta – Rayo
19:03
Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (20:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe locul doi. Echipele de start
18:58
Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: “Dacă era altă echipă, poate se punea problema”
18:52
LIVE TEXTCFR Cluj – Oţelul 1-0. Gălățenii sunt în inferioritate numerică
18:36
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 21:00). Se joacă reeditarea fineli din 2020
18:30
Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 6 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham