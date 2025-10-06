Cum s-a bucurat Kylian Mbappe la golul marcat de fratele său, Ethan, împotriva lui PSG. Moment unic pentru puştiul de 18 ani - Antena Sport

Închide meniul
Cum s-a bucurat Kylian Mbappe la golul marcat de fratele său, Ethan, împotriva lui PSG. Moment unic pentru puştiul de 18 ani

Ligue 1
VIDEO

Cum s-a bucurat Kylian Mbappe la golul marcat de fratele său, Ethan, împotriva lui PSG. Moment unic pentru puştiul de 18 ani

Publicat: 6 octombrie 2025, 8:59

Cum s-a bucurat Kylian Mbappe la golul marcat de fratele său, Ethan, împotriva lui PSG. Moment unic pentru puştiul de 18 ani

Colaj cu Ethan şi Kylian Mbappe - Profimedia Images

Kylian Mbappe a fugit repede de la Madrid la Lille, pentru a vedea live meciul dintre Lille şi PSG, în care fratele său, Ethan, a fost decisiv pentru gazde, stabilind scorul final, 1-1.

Introdus pe teren în minutul 81, Ethan Mbappe a marcat golul de 1-1 patru minute mai târziu, cu o execuţie perfectă, din interiorul careului. A fost a doua reuşită din acest sezon a jucătorului de doar 18 ani cotat la 5 milioane de euro.

Intră aici pentru a vedea golul marcat de Ethan Mbappe!

Kylian Mbappe s-a bucurat la golul înscris de fratele său Ethan contra lui PSG

Fratele său mai mare şi mai celebru, Kylian, a fost surprins bucurându-se în tribune alături de tatăl său. La rândul său, Ethan a sărbătorit golul în stilul fratelui său.

Ethan Mbappe a ajuns la academia lui PSG în 2017 şi a trecut apoi pe la echipele U17 şi U19, înainte de a pleca la Lille, în vara lui 2024. În urma transferului, cota sa a crescut de la 1.5 la 5 milioane de euro.

“Ethan are caracter, o încredere totală în forțele sale şi calităţi de fotbalist care vrea să ajungă la cel mai înalt nivel”, a spus antrenorul lui Lille, Bruno Genesio.

1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: "Avem un jucător de pe altă planetă" 5 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României 6 Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut "Dobitocule" pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: "E mizerabil"
