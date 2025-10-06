Cum s-a bucurat Kylian Mbappe la golul marcat de fratele său, Ethan, împotriva lui PSG. Moment unic pentru puştiul de 18 ani - Antena Sport

Kylian Mbappe a fugit repede de la Madrid la Lille, pentru a vedea live meciul dintre Lille şi PSG, în care fratele său, Ethan, a fost decisiv pentru gazde, stabilind scorul final, 1-1.

Introdus pe teren în minutul 81, Ethan Mbappe a marcat golul de 1-1 patru minute mai târziu, cu o execuţie perfectă, din interiorul careului. A fost a doua reuşită din acest sezon a jucătorului de doar 18 ani cotat la 5 milioane de euro.

Kylian Mbappe s-a bucurat la golul înscris de fratele său Ethan contra lui PSG

Fratele său mai mare şi mai celebru, Kylian, a fost surprins bucurându-se în tribune alături de tatăl său. La rândul său, Ethan a sărbătorit golul în stilul fratelui său.

Ethan Mbappe just scored for Lille against PSG and hit his brother’s celebration 🔥

The Kylian’s and their father’s reaction is priceless 😄 pic.twitter.com/i9oPN4MBMr

— Tribuna Football (@tribuna_ftbl) October 5, 2025

Ethan Mbappe a ajuns la academia lui PSG în 2017 şi a trecut apoi pe la echipele U17 şi U19, înainte de a pleca la Lille, în vara lui 2024. În urma transferului, cota sa a crescut de la 1.5 la 5 milioane de euro.