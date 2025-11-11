Alex Chipciu: "Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme" - Antena Sport

Veteranul Alex Chipciu (36 de ani) e conştient că pe tricolori îi aşteaptă o partidă extrem de grea în Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România are mare nevoie de victorie pentru a fi mare favorită la locul 2 înaintea ultimului meci din grupă. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Alex Chipciu: “Meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice”

“Suntem bine şi încrezători, meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice. Valoarea echipelor este diferită, dar meciul cu Bosnia va fi mai greu.

Suntem montaţi, am fost montaţi şi cu Austria, şi cu ei ne-am gândit la o revanşă în termeni fotbaliştici.

Cred că în Bosnia ar trebui să avem alte arme faţă de meciul cu Austria, Austria e o naţională care domină şi vine peste tine. Vrea să controleze jocul, noi am profitat de treaba asta, domnul Lucescu a pregătit meciul în stilul ăsta, de a-i bloca foarte bine şi a-i surprinde pe spaţii.