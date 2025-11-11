Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Chipciu: "Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Alex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme”
EXCLUSIV

Alex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme”

Publicat: 11 noiembrie 2025, 17:29

Comentarii
Alex Chipciu: Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme

Alex Chipciu într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport, după meciul cu Austria

Veteranul Alex Chipciu (36 de ani) e conştient că pe tricolori îi aşteaptă o partidă extrem de grea în Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România are mare nevoie de victorie pentru a fi mare favorită la locul 2 înaintea ultimului meci din grupă. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Alex Chipciu: “Meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice”

“Suntem bine şi încrezători, meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice. Valoarea echipelor este diferită, dar meciul cu Bosnia va fi mai greu.

Suntem montaţi, am fost montaţi şi cu Austria, şi cu ei ne-am gândit la o revanşă în termeni fotbaliştici.

Cred că în Bosnia ar trebui să avem alte arme faţă de meciul cu Austria, Austria e o naţională care domină şi vine peste tine. Vrea să controleze jocul, noi am profitat de treaba asta, domnul Lucescu a pregătit meciul în stilul ăsta, de a-i bloca foarte bine şi a-i surprinde pe spaţii.

Reclamă
Reclamă

“Sunt convins că domnul Lucescu va găsi armele pentru acest meci”

Bosnia e o echipă care se apără, la Bucureşti s-a apărat mult, în Bosnia e şi terenul, care e mai greu, din ce am văzut, e mai greu pentru picioare. Ei sunt o echipă care stau cu şapte inşi pe linia de fund şi mai lasă doi prin faţă. Sunt foarte periculoşi la fazele fixe, va fi un meci diferit faţă de Austria, dar sunt convins că domnul Lucescu va găsi armele pentru acest meci şi sperăm să câştigăm”, a declarat Alex Chipciu în exclusivitate pentru AntenaSport.

România e pe locul 3 în grupă înaintea meciului cu Bosnia. Lider e Austria, pe care România a reuşit să o învingă în meciul trecut, cu 1-0, cu un gol marcat de Ghiţă, în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi.

Clasarea pe locul 2 la finalul grupei H le va oferi tricolorilor adversari mai abordabili la baraj şi avantajul disputării barajului pe teren propriu. Tricolorii au asigurată prezenţa la barajul pentru Mondial indiferent de locul pe care îl vor ocupa în grupă la finalul preliminariilor, după ce şi-au câştigat grupa UEFA Nations League.

rar,masini second handrar,masini second hand
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Observator
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple infracțiuni”
Fanatik.ro
Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple infracțiuni”
18:09
Lovitură pentru Rapid: “Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta”. Anunțul lui Victor Angelescu
18:06
Convorbire halucinantă între Gigi Becali şi Louis Munteanu: “Îți garantez că ești la Liverpool”
17:35
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie
17:31
Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam”
17:10
1 milion de dolari pentru Cosmin Contra. Ce club a fost obligat de FIFA să-i plătească daune
16:43
Situație ireală la Cupa Mondială din 2026. Un permis de parcare, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România