Alex Chipciu: "Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme" - Antena Sport

Veteranul Alex Chipciu (36 de ani) e conştient că pe tricolori îi aşteaptă o partidă extrem de grea în Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45.
România are mare nevoie de victorie pentru a fi mare favorită la locul 2 înaintea ultimului meci din grupă. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.
Alex Chipciu: “Meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice”
“Suntem bine şi încrezători, meciul cu Austria ne-a dat încredere că putem bate naţionale puternice. Valoarea echipelor este diferită, dar meciul cu Bosnia va fi mai greu.
Suntem montaţi, am fost montaţi şi cu Austria, şi cu ei ne-am gândit la o revanşă în termeni fotbaliştici.
Cred că în Bosnia ar trebui să avem alte arme faţă de meciul cu Austria, Austria e o naţională care domină şi vine peste tine. Vrea să controleze jocul, noi am profitat de treaba asta, domnul Lucescu a pregătit meciul în stilul ăsta, de a-i bloca foarte bine şi a-i surprinde pe spaţii.
“Sunt convins că domnul Lucescu va găsi armele pentru acest meci”
Bosnia e o echipă care se apără, la Bucureşti s-a apărat mult, în Bosnia e şi terenul, care e mai greu, din ce am văzut, e mai greu pentru picioare. Ei sunt o echipă care stau cu şapte inşi pe linia de fund şi mai lasă doi prin faţă. Sunt foarte periculoşi la fazele fixe, va fi un meci diferit faţă de Austria, dar sunt convins că domnul Lucescu va găsi armele pentru acest meci şi sperăm să câştigăm”, a declarat Alex Chipciu în exclusivitate pentru AntenaSport.
România e pe locul 3 în grupă înaintea meciului cu Bosnia. Lider e Austria, pe care România a reuşit să o învingă în meciul trecut, cu 1-0, cu un gol marcat de Ghiţă, în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi.
Clasarea pe locul 2 la finalul grupei H le va oferi tricolorilor adversari mai abordabili la baraj şi avantajul disputării barajului pe teren propriu. Tricolorii au asigurată prezenţa la barajul pentru Mondial indiferent de locul pe care îl vor ocupa în grupă la finalul preliminariilor, după ce şi-au câştigat grupa UEFA Nations League.
- “Cel mai important meci” Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia
- “Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare
- Mihai Popescu, primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei: “Continuă să lupţi, te aşteptăm pe teren”
- Propunerea incredibilă a lui Gigi Becali, acceptată de Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la naţională înaintea meciului cu Bosnia
- De ce lipseşte de la naţională “cel mai în formă jucător din campionat”? Mircea Lucescu, din nou criticat