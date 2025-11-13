Armenia - Ungaria 0-1. Franţa - Ucraina, Irlanda - Portugalia şi Anglia - Serbia (21:45). Programul zilei în preliminarii - Antena Sport

Meciul Armenia – Ungaria e în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 19:00. La aceeaşi oră se joacă Norvegia – Estonia şi Azerbaidjan – Islanda.
De la ora 21:45 au loc meciuri tari în preliminariile World Cup 2026. Franța – Ucraina, Irlanda – Portugalia şi Anglia – Serbia se joacă de la 21:45.
Armenia – Ungaria 0-1 LIVE SCORE
Min. 33: Armenia – Ungaria 0-1! Varga a deschis scorul cu capul, după o centrare foarte bună a lui Dominik Szoboszlai
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Armenia: Avagyan – Piloyan, S. Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan – Hovhannisyan, K. Muradyan, Spercyan – Sevikyan, Ranos, Sagoyan.
Rezerve: Csancharevics, Beglaryan (portari), Harutyunyan, Nalbandyan, Serobyan, N. Grigoryan, Manvelyan, Eloyan, Aghaszaryan, E. Grigoryan, Tarakcsyan, Bandikyan
Ungaria: Dibusz – Nego, Bolai, Szalai – Szoboszlai, Styles, Schafer – Sallai, Varga, Bolla
Rezerve: Demjen, Szappanos, Osvath, Balogh B., Csongvai, Vitalis, Gruber, Dardai M., Lukacs, Nagy Zs, Toth A., Redzic
Programul zilei în preliminariile World Cup 2026:
Armenia – Ungaria, 19:00
Norvegia – Estonia, 19:00
Azerbaijan – Islanda, 19:00
Andorra – Albania, 21:45
Franța – Ucraina, 21:45
Irlanda – Portugalia, 21:45
Anglia – Serbia, 21:45
Moldova – Italia, 21:45
