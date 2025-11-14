Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al "tricolorilor" cu Bosnia - Antena Sport

România se pregăteşte de duelul crucial cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa la Zenica sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din informaţiile AntenaSport, aproximativ 1000 de fani români vor fi prezenţi pe stadion pentru a-i susţine pe elevii lui Mircea Lucescu la duelul cu bosniacii.

Câţi fani români vor fi prezenţi la Bosnia – România

Partida dintre Bosnia şi România se va disputa pe arena “Bilino Polje”, din Zenica, arenă cu o capacitate de 14.000 de locuri. Este de aşteptat ca stadionul să fie umplut până la refuz la ora de start a meciului.

Stadionul pe care “tricolorii” îi vor întâlni pe bosniaci aparţine clubului NK Celik, care evoluează în Liga a 2-a în acest sezon. Bosnia are un palmares bun pe arena din Zenica, pierzând doar nouă dintre cele 50 de meciuri jucate.

România s-a mai duelat la Zenica cu Bosnia în urmă cu trei ani, atunci când selecţioner era Edi Iordănescu. “Tricolorii” erau învinşi la limită, scor 0-1, în etapa a doua a grupei de Nations League.