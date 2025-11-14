Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al "tricolorilor" cu Bosnia - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al “tricolorilor” cu Bosnia
EXCLUSIV

Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al “tricolorilor” cu Bosnia

Publicat: 14 noiembrie 2025, 15:13

Comentarii
Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al tricolorilor cu Bosnia

Duel în România - Bosnia/ Profimedia

România se pregăteşte de duelul crucial cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa la Zenica sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din informaţiile AntenaSport, aproximativ 1000 de fani români vor fi prezenţi pe stadion pentru a-i susţine pe elevii lui Mircea Lucescu la duelul cu bosniacii.

Câţi fani români vor fi prezenţi la Bosnia – România

Partida dintre Bosnia şi România se va disputa pe arena “Bilino Polje”, din Zenica, arenă cu o capacitate de 14.000 de locuri. Este de aşteptat ca stadionul să fie umplut până la refuz la ora de start a meciului.

Stadionul pe care “tricolorii” îi vor întâlni pe bosniaci aparţine clubului NK Celik, care evoluează în Liga a 2-a în acest sezon. Bosnia are un palmares bun pe arena din Zenica, pierzând doar nouă dintre cele 50 de meciuri jucate.

România s-a mai duelat la Zenica cu Bosnia în urmă cu trei ani, atunci când selecţioner era Edi Iordănescu. “Tricolorii” erau învinşi la limită, scor 0-1, în etapa a doua a grupei de Nations League.

Reclamă
Reclamă

Înaintea partidei cu Bosnia, Mihai Stoichiţă s-a declarat convins de faptul că fanii români îşi vor face apariţia în număr mare la Zenica, pentru a-i susţine pe “tricolori”.

“Probabil suporterii vor veni în ziua meciului. Cred că vor fi mulți fani. E greu de ajuns cu avionul, trebuie să faci escală la Viena. Vor fi și români. E importantă susținerea lor. E bine să știi că aparții acestor oameni care iubesc fotbalul și România”, a spus Mihai Stoichiţă, înainte de Bosnia – România.

Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primele rezultate ale autopsiei copilei de 2 ani moartă la stomatolog
Observator
Primele rezultate ale autopsiei copilei de 2 ani moartă la stomatolog
Cine sunt artiștii care au realizat muralul cu Drăgușin, Rațiu și Stanciu: „Pregătim și alte surprize!”
Fanatik.ro
Cine sunt artiștii care au realizat muralul cu Drăgușin, Rațiu și Stanciu: „Pregătim și alte surprize!”
16:07
Pittsburgh Penguins – Nashville Predators LIVE VIDEO (21:00). Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia
16:01
Finlanda U21 – România U21 (LIVE SCORE, 17:00). “Tricolorii” pot urca pe locul 1 în grupă. Echipele de start
15:36
Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia: “A jucat foarte bine cu Austria”
14:52
Dinamo nu renunță! Alb-roșiii vor să transfere în iarnă jucătorul la care au avut “interzis” anul trecut
14:20
VideoSuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1
14:12
Ce jucător e “arma secretă” a lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România: “Nu se va atinge de el”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!