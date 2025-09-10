Ce i-a reproșat Sorin Cârțu lui Mircea Lucescu, după Cipru - România 2-2: "Incredibil! Cum e posibil?" - Antena Sport

Închide meniul
Ce i-a reproșat Sorin Cârțu lui Mircea Lucescu, după Cipru - România 2-2: "Incredibil! Cum e posibil?"

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Ce i-a reproșat Sorin Cârțu lui Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2: “Incredibil! Cum e posibil?”

Alex Ioniță Publicat: 10 septembrie 2025, 12:35

Ce i-a reproșat Sorin Cârțu lui Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2: Incredibil! Cum e posibil?

Hepta

Sorin Cârțu a reacționat după România – Cipru 2-2. Oficialul de la Universitatea Craivoa a venit cu o serie de reproșuri, criticând prestația elevilor lui Mircea Lucescu, din cadrul partidei din preliminarii.

România a făcut un nou pas greșit în drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena. În momentul de față, echipa națională se află pe locul 3 în grupa H, cu 7 puncte, la 5 lungimi de Bosnia și Austria. De menționat este că austriecii au un meci în minus față de celalte selecționate din grupă.

Ce a spus Sorin Cârțu după Cipru – România 2-2

În opinia lui Sorin Cârțu, tricolorii au avut o prestație modestă în Cipru. Acesta s-a declarat șocat de primul gol marcat de aversari și a spus că nu înțelege cum a fost posibil ca un jucător să facă praf apărarea tricoloră.

De asemenea, Sorin Cârțu a spus că naționala lui Mircea lucescu nu a avut un joc demn de o selecționată care își dorește prezența la World Cup.

„N-am jucat nimic, n-am înțeles nimic. Dacă stai să te gândești, am avut trei șuturi din poziție singur cu portarul și am marcat două goluri. Singurele reușite pe atac. Dar jucătorii din axul central n-au dat deloc la poartă! Cum se poate așa ceva?!

Spania a marcat cinci din cele șase goluri cu Turcia cu jucătorii din mijloc. Mijlocașii noștri n-au dar un șut la poartă, Marinii și Stanciu. Pentru mine, barometrul echipei este oferit de axul central. Așa aduci siguranță apărătorilor și produci pentru atac.

Și cum am luat primul gol, incredibil!, cum e posibil să treacă unul de 4-5 jucători de-ai României?! Asta nu e evoluție de echipă care vrea la Mondiale! Noi nu concurăm pentru așa ceva. Și nu poate exista eventuala scuză că ar fi putut trata superficial meciul. Păi de ce?!

Care erau premisele să ne considerăm superiori ciprioților?! Până la urmă, trebuie să ne bucurăm că a ieșit egal”, a spus Sorin Cârțu, citat de gsp.ro.

