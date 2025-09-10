Ce i-a reproșat Sorin Cârțu lui Mircea Lucescu, după Cipru - România 2-2: "Incredibil! Cum e posibil?" - Antena Sport

Sorin Cârțu a reacționat după România – Cipru 2-2. Oficialul de la Universitatea Craivoa a venit cu o serie de reproșuri, criticând prestația elevilor lui Mircea Lucescu, din cadrul partidei din preliminarii.

România a făcut un nou pas greșit în drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena. În momentul de față, echipa națională se află pe locul 3 în grupa H, cu 7 puncte, la 5 lungimi de Bosnia și Austria. De menționat este că austriecii au un meci în minus față de celalte selecționate din grupă.

Ce a spus Sorin Cârțu după Cipru – România 2-2

În opinia lui Sorin Cârțu, tricolorii au avut o prestație modestă în Cipru. Acesta s-a declarat șocat de primul gol marcat de aversari și a spus că nu înțelege cum a fost posibil ca un jucător să facă praf apărarea tricoloră.

De asemenea, Sorin Cârțu a spus că naționala lui Mircea lucescu nu a avut un joc demn de o selecționată care își dorește prezența la World Cup.

„N-am jucat nimic, n-am înțeles nimic. Dacă stai să te gândești, am avut trei șuturi din poziție singur cu portarul și am marcat două goluri. Singurele reușite pe atac. Dar jucătorii din axul central n-au dat deloc la poartă! Cum se poate așa ceva?!