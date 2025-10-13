Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Virgil Ghiţă înainte de a intra pe teren şi a deveni erou cu Austria! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Virgil Ghiţă înainte de a intra pe teren şi a deveni erou cu Austria!

Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Virgil Ghiţă înainte de a intra pe teren şi a deveni erou cu Austria!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 octombrie 2025, 14:41

Comentarii
Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Virgil Ghiţă înainte de a intra pe teren şi a deveni erou cu Austria!

Virgil Ghiţă, după golul cu care România a învins Austria / Sport Pictures

Virgil Ghiţă (27 de ani) a fost eroul tricolorilor în meciul cu Austria, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Intrat pe teren în minutul 72, după accidentarea lui Mihai Popescu, Virgil Ghiţă a dat lovitura la ultima fază, în minutul 90+5, atunci când a reluat cu capul în plasă o centrare trimisă perfect de Ianis Hagi (26 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Virgil Ghiţă a dezvăluit ce i-a transmis selecţionerul Mircea Lucescu în toată ziua de duminică, înainte de a-l trimite în teren cu Austria, în urma accidentării lui Mihai Popescu.

Virgil Ghiţă, dezvăluiri după ce a marcat golul victoriei României cu Austria: “Mister mi-a spus toată ziua să fiu pregătit”

“Mister mi-a spus cam toată ziua să fiu pregătit, că s-ar putea să intru. Îmi pare rău că am făcut-o după accidentarea lui Mihai. Suntem foarte apropiați și chiar mi-a părut rău că a trebuit să intru așa. Dar viața e făcută din momente. A fost momentul meu să intru și să primesc acea centrare de la Ianis și să dau gol”, a spus Virgil Ghiţă pentru fanatik.ro.

Site-ul de specialitate flashscore.ro l-a văzut pe Virgil Ghiţă drept omul meciului cu Austria. I-a acordat nota 7.9, cea mai mare dintre toţi jucătorii care s-au aflat pe teren.

Virgil Ghiţă evoluează la Hannover 96, echipă aflată în a doua ligă germană. A evoluat în 8 partide în campionat în acest sezon, marcând un gol şi reuşind un assist. Echipa lui, Hannover, e pe locul 5 în 2.Bundesliga, cu 17 puncte. Se află la doar 2 puncte în spatele liderului Elversberg.

Reclamă
Reclamă

Virgil Ghiţă este cotat la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Hannover l-a transferat în această vară de la Cracovia, în schimbul sumei de 1 milion de euro. Are contract cu echipa germană până în vara lui 2028.

România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!

România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.

Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploilePrognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
Reclamă

După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.

Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.

România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Observator
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
Fanatik.ro
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
17:43
Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat”
17:38
Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul”
17:28
Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum”
17:18
Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian
17:02
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
17:00
LIVE VIDEORomânia – Slovacia se joacă ACUM. Al doilea meci de la Campionatul European Echipe Seniori
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua