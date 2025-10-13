Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Virgil Ghiţă înainte de a intra pe teren şi a deveni erou cu Austria! - Antena Sport

Virgil Ghiţă (27 de ani) a fost eroul tricolorilor în meciul cu Austria, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Intrat pe teren în minutul 72, după accidentarea lui Mihai Popescu, Virgil Ghiţă a dat lovitura la ultima fază, în minutul 90+5, atunci când a reluat cu capul în plasă o centrare trimisă perfect de Ianis Hagi (26 de ani).
Virgil Ghiţă a dezvăluit ce i-a transmis selecţionerul Mircea Lucescu în toată ziua de duminică, înainte de a-l trimite în teren cu Austria, în urma accidentării lui Mihai Popescu.
Virgil Ghiţă, dezvăluiri după ce a marcat golul victoriei României cu Austria: “Mister mi-a spus toată ziua să fiu pregătit”
“Mister mi-a spus cam toată ziua să fiu pregătit, că s-ar putea să intru. Îmi pare rău că am făcut-o după accidentarea lui Mihai. Suntem foarte apropiați și chiar mi-a părut rău că a trebuit să intru așa. Dar viața e făcută din momente. A fost momentul meu să intru și să primesc acea centrare de la Ianis și să dau gol”, a spus Virgil Ghiţă pentru fanatik.ro.
Site-ul de specialitate flashscore.ro l-a văzut pe Virgil Ghiţă drept omul meciului cu Austria. I-a acordat nota 7.9, cea mai mare dintre toţi jucătorii care s-au aflat pe teren.
Virgil Ghiţă evoluează la Hannover 96, echipă aflată în a doua ligă germană. A evoluat în 8 partide în campionat în acest sezon, marcând un gol şi reuşind un assist. Echipa lui, Hannover, e pe locul 5 în 2.Bundesliga, cu 17 puncte. Se află la doar 2 puncte în spatele liderului Elversberg.
Virgil Ghiţă este cotat la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Hannover l-a transferat în această vară de la Cracovia, în schimbul sumei de 1 milion de euro. Are contract cu echipa germană până în vara lui 2028.
România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!
România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.
După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.
Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.
România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.
