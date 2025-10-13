Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Virgil Ghiţă înainte de a intra pe teren şi a deveni erou cu Austria! - Antena Sport

Virgil Ghiţă (27 de ani) a fost eroul tricolorilor în meciul cu Austria, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Intrat pe teren în minutul 72, după accidentarea lui Mihai Popescu, Virgil Ghiţă a dat lovitura la ultima fază, în minutul 90+5, atunci când a reluat cu capul în plasă o centrare trimisă perfect de Ianis Hagi (26 de ani).

Virgil Ghiţă a dezvăluit ce i-a transmis selecţionerul Mircea Lucescu în toată ziua de duminică, înainte de a-l trimite în teren cu Austria, în urma accidentării lui Mihai Popescu.

Virgil Ghiţă, dezvăluiri după ce a marcat golul victoriei României cu Austria: “Mister mi-a spus toată ziua să fiu pregătit”

“Mister mi-a spus cam toată ziua să fiu pregătit, că s-ar putea să intru. Îmi pare rău că am făcut-o după accidentarea lui Mihai. Suntem foarte apropiați și chiar mi-a părut rău că a trebuit să intru așa. Dar viața e făcută din momente. A fost momentul meu să intru și să primesc acea centrare de la Ianis și să dau gol”, a spus Virgil Ghiţă pentru fanatik.ro.

Site-ul de specialitate flashscore.ro l-a văzut pe Virgil Ghiţă drept omul meciului cu Austria. I-a acordat nota 7.9, cea mai mare dintre toţi jucătorii care s-au aflat pe teren.

Virgil Ghiţă evoluează la Hannover 96, echipă aflată în a doua ligă germană. A evoluat în 8 partide în campionat în acest sezon, marcând un gol şi reuşind un assist. Echipa lui, Hannover, e pe locul 5 în 2.Bundesliga, cu 17 puncte. Se află la doar 2 puncte în spatele liderului Elversberg.