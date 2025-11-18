Cezar Ouatu, pregătit să cânte imnul României la meciul cu San Marino: "Am pieptul plin ca porumbelul" - Antena Sport

Închide meniul
Cezar Ouatu, pregătit să cânte imnul României la meciul cu San Marino: "Am pieptul plin ca porumbelul"

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Cezar Ouatu, pregătit să cânte imnul României la meciul cu San Marino: “Am pieptul plin ca porumbelul”

Bogdan Stănescu Publicat: 18 noiembrie 2025, 16:42

Cezar Ouatu, pregătit să cânte imnul României la meciul cu San Marino: Am pieptul plin ca porumbelul

Cezar Ouatu / AntenaSport

Cântăreţul Cezar Ouatu va interpreta imnul României, “Deşteaptă-te, române!” la partida tricolorilor cu San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.

Tricolorii au şansa de a-şi reface moralul după înfrângerea dureroasă cu Bosnia, care i-a făcut să piardă locul 2 în grupa H de calificare la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY 

Cezar Ouatu va interpreta imnul României la meciul cu San Marino (21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)

România a obţinut calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor. În acest moment adversara tricolorilor ar fi una dintre următoarele echipe: Italia, Turcia, Polonia sau Ucraina. Situaţia se va schimba doar dacă Austria sau Danemarca ratează calificarea directă la Mondial.

“Mă încearcă o emoţie de nedescris. Am cântat pe scene mici, mari, în lung şi în lat, dar, credeţi-mă, această dublă bucurie, cumva, să reprezint prin imnul României intonat de mine în această seară, să reprezint România, tricolorii şi nu în ultimul rând la mine acasă, să reprezint Ploieştiul, Ploieştiul meu natal, unde am crescut şi un oraş care mi-a oferit atât de multe.

Să cânt alături de toţi suporterii care, în mare parte, vor fi şi din Ploieşti şi din toată ţara. Şi pentru cei de acasă, bineînţeles. O bucurie imensă să pot cânta live din tot sufletul şi din toată suflarea mea. Sper să fie de bun augur la nivel sportiv. Tricolorilor le doresc mult, mult succes.

E prima dată când intonez imnul pentru echipa naţională de fotbal a României şi acest lucru mă onorează, am o mândrie de nedescris, am pieptul plin ca porumbelul. Stau cu pieptul în faţă şi voi cânta cu cea mai mare mândrie pentru voi şi pentru noi, românii, într-un context care e unic şi o dată în viaţă”, a declarat Cezar Ouatu.

