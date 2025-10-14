Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU - Antena Sport

Cosmin Olăroiu se poate califica astăzi la Campionatul Mondial alături de Emiratele Arabe Unite dacă va obține cel puțin un egal contra Qatarului în faza a patra a preliminariilor asiatice. Înainte de meci, au apărut polemici potrivit cărora gazda turneului final din 2022 ar fi avantajată, însă selecționerul român a rămas ferm pe poziții și a preferat să orienteze discuția către motivația propriilor jucători de a câștiga.

Qatar beneficiază de un timp de odihnă mai mare față de EAU înainte de baraj, dar și de un stadion care în proporție de aproximativ 90% va fi ocupat de proprii suporteri. Partida care îi poate garanta lui Cosmin Olăroiu “biletul” spre World Cup 2026 are loc astăzi de la 20:00.

Ce i-a înfuriat pe fanii EAU

Suporterii Emiratelor Arabe Unite sunt frustrați din două motive înainte de meciul care le poate aduce o bucurie imensă. Primul este legat de cum s-a realizat programul din minigrupa din care mai face parte Omanul.

În ceea ce o privește pe Qatar, gazda ultimului Mondial a avut șase zile de odihnă de la cel mai recent meci, în timp ce selecționata lui Olăroiu va reveni pe teren la 69 de ore și 45 de minute (aproape 3 zile) de la fluierul final al victoriei cu Oman. Celălalt factor, care probabil îi deranjează mai mult pe emirați, este că împărțirea biletelor pentru ultimul meci nu a fost realizată corespunzător.

Qatar este practic “gazda” minigrupei din această fază preliminară, iar deși partidele ar trebui să fie considerate drept partide pe teren neutru, Emiratele Arabe Unite a primit un număr de bilete din postura de oaspeți, și anume 8% din capacitatea stadionului. În ciuda acestor detalii, Cosmin Olăroiu a avut un discurs de luptă la conferința de presă premergătoare partidei din Al Rayyan.