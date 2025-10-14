Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU

Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU

Andrei Nicolae Publicat: 14 octombrie 2025, 10:50

Comentarii
Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU

Cosmin Olăroiu, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Cosmin Olăroiu se poate califica astăzi la Campionatul Mondial alături de Emiratele Arabe Unite dacă va obține cel puțin un egal contra Qatarului în faza a patra a preliminariilor asiatice. Înainte de meci, au apărut polemici potrivit cărora gazda turneului final din 2022 ar fi avantajată, însă selecționerul român a rămas ferm pe poziții și a preferat să orienteze discuția către motivația propriilor jucători de a câștiga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Qatar beneficiază de un timp de odihnă mai mare față de EAU înainte de baraj, dar și de un stadion care în proporție de aproximativ 90% va fi ocupat de proprii suporteri. Partida care îi poate garanta lui Cosmin Olăroiu “biletul” spre World Cup 2026 are loc astăzi de la 20:00.

Ce i-a înfuriat pe fanii EAU

Suporterii Emiratelor Arabe Unite sunt frustrați din două motive înainte de meciul care le poate aduce o bucurie imensă. Primul este legat de cum s-a realizat programul din minigrupa din care mai face parte Omanul.

În ceea ce o privește pe Qatar, gazda ultimului Mondial a avut șase zile de odihnă de la cel mai recent meci, în timp ce selecționata lui Olăroiu va reveni pe teren la 69 de ore și 45 de minute (aproape 3 zile) de la fluierul final al victoriei cu Oman. Celălalt factor, care probabil îi deranjează mai mult pe emirați, este că împărțirea biletelor pentru ultimul meci nu a fost realizată corespunzător.

Qatar este practic “gazda” minigrupei din această fază preliminară, iar deși partidele ar trebui să fie considerate drept partide pe teren neutru, Emiratele Arabe Unite a primit un număr de bilete din postura de oaspeți, și anume 8% din capacitatea stadionului. În ciuda acestor detalii, Cosmin Olăroiu a avut un discurs de luptă la conferința de presă premergătoare partidei din Al Rayyan.

Reclamă
Reclamă

Declarațiile lui Cosmin Olăroiu

E păcat că mulți suporteri nu pot veni la meci. 8% e un număr foarte mic. Ar trebui să fie egal, pentru că e un meci de calificare, nu în deplasare. Trebuie să fim capabili să trecem peste orice moment, orice dificultate, orice presiune din partea suporterilor (n.r. adverși), arbitrilor.

Sunem concentrați doar pe modul în care jucăm și obiectivul pe care îl avem. Când joci genul ăsta de meci, îți găsești energia de oriunde. Jucătorii au voința să joace. Ei vor să joace, așa că vor găsi rezervele să se recupereze și să joace la energie maximă mâine (n.r. astăzi). Sunt convins de asta“, a spus selecționerul român, potrivit thenationalnews.com.

Înainte de meci, Emiratele Arabe Unite au trei puncte în grupă, în timp ce Qatar unul singur. Dacă EAU obțin măcar un egal diseară, vor ajunge pentru a doua oară la Campionatul Mondial, primul și unicul “episod” de acest fel venind în 1990.

Şofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcareŞofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Observator
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
10:04
Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro”
9:59
San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării
9:33
“Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face”
9:28
Christian Horner, gata să producă un “cutremur” în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull
9:13
Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori”
9:01
Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria
Vezi toate știrile
1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 4 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: “Las pe altcineva”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua