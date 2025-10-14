Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU - Antena Sport

Cosmin Olăroiu se poate califica astăzi la Campionatul Mondial alături de Emiratele Arabe Unite dacă va obține cel puțin un egal contra Qatarului în faza a patra a preliminariilor asiatice. Înainte de meci, au apărut polemici potrivit cărora gazda turneului final din 2022 ar fi avantajată, însă selecționerul român a rămas ferm pe poziții și a preferat să orienteze discuția către motivația propriilor jucători de a câștiga.
Qatar beneficiază de un timp de odihnă mai mare față de EAU înainte de baraj, dar și de un stadion care în proporție de aproximativ 90% va fi ocupat de proprii suporteri. Partida care îi poate garanta lui Cosmin Olăroiu “biletul” spre World Cup 2026 are loc astăzi de la 20:00.
Ce i-a înfuriat pe fanii EAU
Suporterii Emiratelor Arabe Unite sunt frustrați din două motive înainte de meciul care le poate aduce o bucurie imensă. Primul este legat de cum s-a realizat programul din minigrupa din care mai face parte Omanul.
În ceea ce o privește pe Qatar, gazda ultimului Mondial a avut șase zile de odihnă de la cel mai recent meci, în timp ce selecționata lui Olăroiu va reveni pe teren la 69 de ore și 45 de minute (aproape 3 zile) de la fluierul final al victoriei cu Oman. Celălalt factor, care probabil îi deranjează mai mult pe emirați, este că împărțirea biletelor pentru ultimul meci nu a fost realizată corespunzător.
Qatar este practic “gazda” minigrupei din această fază preliminară, iar deși partidele ar trebui să fie considerate drept partide pe teren neutru, Emiratele Arabe Unite a primit un număr de bilete din postura de oaspeți, și anume 8% din capacitatea stadionului. În ciuda acestor detalii, Cosmin Olăroiu a avut un discurs de luptă la conferința de presă premergătoare partidei din Al Rayyan.
Declarațiile lui Cosmin Olăroiu
“E păcat că mulți suporteri nu pot veni la meci. 8% e un număr foarte mic. Ar trebui să fie egal, pentru că e un meci de calificare, nu în deplasare. Trebuie să fim capabili să trecem peste orice moment, orice dificultate, orice presiune din partea suporterilor (n.r. adverși), arbitrilor.
Sunem concentrați doar pe modul în care jucăm și obiectivul pe care îl avem. Când joci genul ăsta de meci, îți găsești energia de oriunde. Jucătorii au voința să joace. Ei vor să joace, așa că vor găsi rezervele să se recupereze și să joace la energie maximă mâine (n.r. astăzi). Sunt convins de asta“, a spus selecționerul român, potrivit thenationalnews.com.
Înainte de meci, Emiratele Arabe Unite au trei puncte în grupă, în timp ce Qatar unul singur. Dacă EAU obțin măcar un egal diseară, vor ajunge pentru a doua oară la Campionatul Mondial, primul și unicul “episod” de acest fel venind în 1990.
