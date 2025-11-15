Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia - România: "Mă aştept la o victorie". Pe ce jucători mizează - Antena Sport

Închide meniul
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează

Publicat: 15 noiembrie 2025, 11:57

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dan Petrescu a prefaţat duelul României cu Bosnia, crucial pentru calificarea la World Cup 2026. Fostul internaţional s-a declarat convins de faptul că “tricolorii” pot obţine cele trei puncte, importante în vederea ocupării locului secund în grupă, loc care ne-ar oferi un avantaj la barajul din martie.

Bosnia – România se va juca sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Trei zile mai târziu, “tricolorii” vor înfrunta San Marino, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România

Dan Petrescu i-a analizat pe “tricolori” şi a transmis că aceştia pot obţine victoria la Zenica. “Bursucul” a amintit de succesul dramatic cu Austria, scor 1-0, şi a subliniat faptul că elevii lui Mircea Lucescu au prestat un joc solid.

Fostul antrenor i-a remarcat pe Dennis Man şi pe Ianis Hagi şi s-a declarat convins de faptul că cei doi internaţionali pot face diferenţa în meciul cu Bosnia.

“Eu cred că da, cred că batem (n.r. în Bosnia). Eu zic că o să câștigăm. Mă aștept la o victorie, am simțit echipa foarte bine cu Austria, am văzut că nu s-au accidentat jucători importanți. Eu cred că putem merge acolo să câștigăm. Chiar dacă va fi foarte greu, simt că vom câștiga.

Din păcate, asta e realitatea (n.r. ca România să joace cu cuțitul la os), dar trebuie să sperăm la locul 1, că nu se știe, poate avem noroc, poate se întâmplă un miracol, până nu e matematic, eu zic că trebuie să sperăm și la locul 1.

Asta nu trebuie să mă întrebați pe mine (n.r. cum trebuie să arate naționala la baraj), trebuie să îi întrebați pe cei care conduc echipa. Trebuie ca jucătorii de bază să fie în formă și să nu fie accidentați, asta e cel mai important. Dennis Man și Ianis Hagi pot face diferența la meciul ăsta, amândoi sunt într-o formă foarte bună.

De ce să renunțe Lucescu, atât timp cât are șanse de calificare, el speră”, a declarat Dan Petrescu, conform sport.ro.

