Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia - România: "Mă aştept la o victorie". Pe ce jucători mizează - Antena Sport

Dan Petrescu a prefaţat duelul României cu Bosnia, crucial pentru calificarea la World Cup 2026. Fostul internaţional s-a declarat convins de faptul că “tricolorii” pot obţine cele trei puncte, importante în vederea ocupării locului secund în grupă, loc care ne-ar oferi un avantaj la barajul din martie.

Bosnia – România se va juca sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Trei zile mai târziu, “tricolorii” vor înfrunta San Marino, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România

Dan Petrescu i-a analizat pe “tricolori” şi a transmis că aceştia pot obţine victoria la Zenica. “Bursucul” a amintit de succesul dramatic cu Austria, scor 1-0, şi a subliniat faptul că elevii lui Mircea Lucescu au prestat un joc solid.

Fostul antrenor i-a remarcat pe Dennis Man şi pe Ianis Hagi şi s-a declarat convins de faptul că cei doi internaţionali pot face diferenţa în meciul cu Bosnia.

“Eu cred că da, cred că batem (n.r. în Bosnia). Eu zic că o să câștigăm. Mă aștept la o victorie, am simțit echipa foarte bine cu Austria, am văzut că nu s-au accidentat jucători importanți. Eu cred că putem merge acolo să câștigăm. Chiar dacă va fi foarte greu, simt că vom câștiga.